Ciclismo su pista, Mondiali 2023: Milan punta all’oro nell’inseguimento individuale. Ganna ci sarà?

Continua il programma del ciclismo su pista ai Mondiali di Glasgow 2023. Dopo la giornata dedicata alle finale dei quartetti, i grandi protagonisti della spedizione azzurra torneranno in pista per una nuova attesissima gara, quella dell’inseguimento individuale. Seppure la specialità individuale non abbia lo stesso peso e la stesso prestigio di quella a squadre (non è neanche inserita nel programma olimpico), l’Italia può puntare forte su questa gara per provare ad aumentare il proprio bottino di medaglie.

Il grande favorito per il titolo iridato sembra infatti essere Jonathan Milan, laureatosi già per ben due volte Campione Europeo in questa gara. La prima, un po’ a sorpresa, nel 2021, la seconda nel febbraio di quest’anno, imponendosi con grande autorevolezza nonostante la pressione del pronostico. Nel suo palmares anche un argento mondiale, ottenuto lo scorso anno quando venne battuto in finale da Filippo Ganna.

Ed è proprio Ganna a rappresentare la maggiore incognita per questa gara. Il verbanese aveva prima lasciato intendere di non voler partecipare a questa gara, per poi riaprire nuovamente uno spiraglio di possibilità. L’unico dato certo è la sua iscrizione all’elenco dei partenti, ma fino a poco prima del via del turno di qualificazione, previsto alle 11.22 italiane, potremo non saperne di più. Va da sé che se Ganna decidesse di partecipare, il pronostico penderebbe nettamente in suo favore.

Ma chi saranno i rivali degli azzurri (o dell’azzurro)? Il più quotato è senza dubbio il britannico Daniel Bigham, già argento agli Europei di quest’anno. L’uscita prematura della sua Gran Bretagna dall’inseguimento a squadre ha di certo rappresentato una grossa delusione, ma allo stesso momento non gli ha fatto perdere energie. Gli altri uomini da tenere d’occhio sono il neozelandese Tom Sexton, il giapponese Shoi Matsuda ed il francese Corentin Ermenault. Da segnalare che per l’Italia scenderanno in pista anche i giovani Niccolò Galli e Manlio Moro (componente del quartetto e bronzo individuale agli Europei del 2022).

