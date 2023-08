Ciclismo, Mathieu Van der Poel dopo Glasgow: “La mia stagione finisce qui”

Mathieu Van der Poel si congeda dalla stagione 2023 per quanto riguarda il ciclismo su strada. Un’annata lunga e stancante, a partire dal ciclocross, passando per i meravigliosi successi della Sanremo e della Roubaix e arrivando al capolavoro di domenica scorsa che gli ha regalato il suo primo titolo iridato in quel di Glasgow.

Il fenomeno olandese è particolarmente chiaro dopo il successo ai Mondiali: “Sostanzialmente la mia stagione finisce qui a Glasgow. Forse ora potrei aggiungere una corsa per mostrare la maglia iridata, ma ancora non so. Se non dovesse succedere dovrete probabilmente aspettare l’inizio della stagione di ciclocross per vedermi con la maglia di campione del mondo”.

Il campione del mondo ha parlato anche della gara di mountain bike alla quale prenderà parte in questa kermesse: “Ovviamente è possibile vincere, ma le chance sono poche – ammette, realistico – È dallo scorso anno a Livigno che non corro in MTB. Diventare il campione del mondo non è il mio obiettivo, voglio solo conquistarmi un posto ai Giochi di Parigi 2024 con un buon risultato”. Ma intanto anche per la prossima estate inizia a covare qualche dubbio: “Inizialmente avrei dovuto partecipare solo in MTB a Parigi, ma dopo l’annuncio del percorso ho cominciare ad avere qualche dubbio”.

