Ciclismo, Mathieu van der Poel al via del Circuit Franco-Belge 2023

Non è finita la stagione agonistica per Mathieu van der Poel. Il fuoriclasse olandese, capace in questa stagione di imporsi nella Milano-Sanremo e nella Parigi-Roubaix, svettando anche nella prova su strada elite dei Mondiali 2023 a Glasgow, sarà al via del Circuit Franco-Belge 2023, in programma il prossimo 28 settembre.

L’asso dei Paesi Bassi, quindi, gareggerà con l’iconica maglia arcobaleno in questa gara, dando seguito a un 2023 ricco di soddisfazione, che pareva concluso dopo il trionfo in Scozia. Van der Poel, in verità, proseguirà nel proprio incedere, non soltanto partecipando alla corsa citata.

Il riferimento è anche agli Europei Gravel, prevista domenica 1° ottobre a Oud-Heverlee, in Belgio. In sostanza, l’alfiere della Alpecin – Deceuninck sta tornando sui suoi passi, tenuto conto che lo vedremo in azione anche nel test event sul percorso olimpico di Mountain Bike il 23 e 24 settembre in Francia. Vedremo se il suo programma avrà ulteriori novità.

Foto: Shutterstock.com