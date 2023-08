Ciclismo su pista, Mondiali juniores 2023: Anita Baima è argento nello scratch, bronzo per il Team Sprint femminile azzurro

Hanno preso il via a Cali, in Colombia, i Mondiali juniores di ciclismo su pista. Saranno assegnati ventidue i titoli in quattro giorni di gare fino a domenica 27 agosto. Un day-1 nel quale, alle ore 09.30 locali di ieri, le 16.30 italiane, ci sono state le qualificazioni dell’inseguimento a squadre uomini e donne.

Il quartetto femminile nostrano, formato da Grassi, Toniolli, Zanzi e Venturelli ha molto ben impressionato, ottenendo il miglior tempo in 4’28″406, a precedere la Francia, l’Australia e la Germania. Primato per la selezione del Bel Paese anche nella prova maschile. Fiorin, Sierra, Favero e Giaimi hanno coperto la distanza in 3’58″532, siglando il nuovo record della pista, davanti alla Germania, Nuova Zelanda e alla Polonia, tutte abbondantemente oltre i 4′ e quindi decisamente distanziate.

Sono arrivate anche le prime medaglie. Nel Team Sprint femminile Carola Ratti, Beatrice Bertolini e Asia Sgravato hanno conquistato il bronzo con il tempo di 51.223, nella gara vinta dalla Cina in 48.997 con il nuovo record del mondo della categoria, davanti alla Germania (51.000) e appunto alle italiane.

Argento, invece, per Anita Baima nello scratch preceduta solo dall’australiana Nicola Duncan, mentre in terza posizione ha concluso la belga Laerke Expeels.

Foto: LaPresse