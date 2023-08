Ciclismo, Marlen Reusser si ritira da favorita nella cronometro: “Al momento mancano motivazioni”

Doveva essere una medaglia d’oro quasi scontata visto quello che ha fatto vedere in stagione e anche quello che ha dimostrato martedì nella cronostaffetta mista. Invece è arrivato addirittura il ritiro per Marlen Reusser nella cronometro femminile ai Mondiali di ciclismo 2023.

In terra scozzese l’elvetica dopo pochi chilometri si è rialzata, è scesa dalla bicicletta e si è seduta a terra. In un primo momento poteva sembrare un problema fisico, ma subito dopo si è capito che la situazione era complicata soprattutto a livello mentale, con le lacrime della svizzera.

Le sue parole ai microfoni di SRF: “Non c’era un problema meccanico, ho deciso di abbandonare la gara in quel momento. Avevo la sensazione che sentivo il bisogno di una pausa. Ho vinto corse di un giorno, ho vinto di tutto. Ma non c’è mai stato un momento per respirare, per gioire, è sempre proseguito immediatamente con pensieri sul Tour de France, sul campionato del mondo”.

E aggiunge: “Al momento manca quel fuoco che dà la spinta ad un’atleta. Sono sicura che torneranno”. E per la gara di domenica: “Prima di tutto penso a mangiare e a dormire”.

Foto: Lapresse