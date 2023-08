Ciclismo, Mads Pedersen vince la Classica di Amburgo. Azione di prepotenza, Elia Viviani 3°

Mads Pedersen ha vinto la 26ma edizione della Classica di Amburgo, ormai tradizionale appuntamento ciclistico estivo che si è snodato sul circuito nella località tedesca. Lungo i 206 chilometri del tracciato era previsto il triplo strappo di Waseberg (700 metri al 9,4% di pendenza media), per l’ultima volta a 16 km dal traguardo.

Il fuoriclasse danese, reduce dal quarto posto ai Mondiali e dal successo al Giro di Danimarca, è uscito di prepotenza dal gruppo quando mancavano 600 metri dal traguardo e, con una magistrale progressione, ha ripreso il terzetto che si era avvantaggiato negli ultimi tredici chilometri, composto da Yves Lampaert (Soudal-QuickStep), Nils Politt (Bora-hansgrohe) e Brandon McNulty (UAE Team Emirates).

L’alfiere della Trek-Lidl si è imposto davanti all’olandese Danny van Poppel (Bora-hansgrohe) e al nostro Elia Viviani (Ineos-Grenadiers), convincente terzo dopo l’avventura ai Mondiali su pista. Si tratta del 34mo successo in carriera per Pedersen, che in questa stagione aveva conquistato anche una tappa al Giro d’Italia e una frazione al Tour de France. Il 27enne tornerà all’opera tra tre giorni al Giro di Germania. Top-10 davvero stellare visto che vi figurano il francese Arnaud Démare (quarto), i belgi Yves Lampaert (sesto) e Arnaud de Lie (settimo), il tedesco Nils Politt (ottavo), lo svizzero Marc Hirchi (decimo).

