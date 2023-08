Ciclismo, i convocati dell’Italia per i Mondiali: Bettiol e Trentin capitani, Bagioli mina vagante. Chi sarà la riserva?

Daniele Bennati, CT della Nazionale Italiana di ciclismo su strada, ha diramato le convocazioni per la prova in linea dei Mondiali, che andrà in scena domenica 6 agosto a Glasgow. Gli azzurri si presenteranno come outsider alla rassegna iridata, con l’obiettivo di ben figurare e di provare a sfruttare eventuali occasioni che si dovessero presentare sulle strade scozzesi, dove il Belgio e l’Olanda sembrano essere le grandi favorite della vigilia. “Dobbiamo essere squadra per fare una bella corsa e ottenere un bel risultato“: questo il diktat di Daniele Bennati alla vigilia dell’evento, che torna in una collocazione pienamente estiva.

I capitani saranno Matteo Trentin e Alberto Bettiol. Entrambi sono reduci dal Tour de France e stanno attraversando un buon momento di forma fisica. Il trentino, già secondo ai Mondiali 2019 quando venne battuto in volata dal danese Mads Pedersen e quinto nel 2022, ha chiuso al quarto posto il recente Circuito de Getxo. Il toscano, lo scorso anno ottavo ai Mondiali, era nella fuga buona alla Classica di San Sebastian, salvo poi cedere sotto il ritmo di Remco Evenepoel, Campione del Mondo che si presenterà a Glasgow per difendere la maglia arcobaleno.

Il 24enne Andrea Bagioli potrebbe inventarsi un colpo di mano: ha vinto l’ultima tappa del Giro di Vallonia ed è reduce dal nono posto a San Sebastian. Simone Velasco è stato convocato anche in qualità di Campione d’Italia. La rosa è completata da Filippo Baroncini, Daniel Oss, Andrea Pasqualon, Lorenzo Rota, Kristian Sbaragli. Sono dunque stati chiamati nove uomini, ma soltanto otto potranno essere ai nastri di partenza: la riserva verrà svelata alla vigilia dell’evento. Di seguito i convocati dell’Italia per la prova in linea dei Mondiali 2023 di ciclismo su strada.

CONVOCATI ITALIA PROVA IN LINEA MONDIALI CICLISMO 2023

Andrea Bagioli

Filippo Baroncini

Alberto Bettiol

Daniel Oss

Andrea Pasqualon

Lorenzo Rota

Kristian Sbaragli

Matteo Trentin

Simone Velasco

Foto: Lapresse