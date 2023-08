Ciclismo, i candidati per il premio Velo d’Or 2023: presenti anche Longo Borghini e Realini

Sono stati selezionati i candidati per il premio del Velo d’Oro 2023, il massimo riconoscimento nel ciclismo internazionale. In questa nuova edizione oltre ai premi per il miglior ciclista (uomini e donne) verranno assegnati anche quelli per i migliori corridori nelle classiche.

Tra gli uomini sono stati scelti tutti i big. Il grande favorito è sicuramente Mathieu Van der Poel, che ha vissuto una stagione fenomenale con la conquista della Milano-Sanremo della Parigi-Roubaix e soprattutto del Mondiale. L’olandese è il principale indiziato a vincere il premio anche nella categoria “classiche uomini”. Attenzione anche Jonas Vingegaard, che con la possibile accoppiata Tour de France-Vuelta sarebbe assolutamente il principale rivale di Van der Poel.

Nelle due categorie femminili ci sarà anche un po’ di Italia, visto che sono state selezionate sia Elisa Longo Borghini sia Gaia Realini. Un riconoscimento decisamente importante per le due atlete azzurre. La principale favorita per il premio è la belga Lotte Kopecky.

CANDIDATI VELO D’OR 2023

UOMINI

Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep)

Mads Pedersen (Lidl-Trek)

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

Tom Pidcock (Ineos Grenadiers)

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

Wout Van Aert (Jumbo-Visma)

Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Deceuninck)

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

Adam Yates (UAE Team Emirates)

DONNE

Alison Jackson (EF Education-TIBCO-SVB)

Lotte Kopecky (SD Worx)

Juliette Labous (Team dsm-firmenich)

Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek)

Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing)

Gaia Realini (Lidl-Trek)

Marlen Reusser (SD Worx)

Annemiek Van Vleuten (Movistar)

Demi Vollering (SD Worx)

Lorena Wiebes (SD Worx)

UOMINI CLASSICHE

Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep)

Mads Pedersen (Lidl-Trek)

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

Wout Van Aert (Jumbo-Visma)

Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Deceuninck)

DONNE CLASSICHE

Alison Jackson (EF Education-TIBCO-SVB)

Lotte Kopecky (SD Worx)

Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek)

Marlen Reusser (SD Worx)

Demi Vollering (SD Worx)

FOTO: LaPresse