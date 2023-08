Ciclismo, Filippo Ganna piomba nella top-20 del ranking UCI! Balzo maestoso col trionfo in Vallonia, ora i Mondiali

Filippo Ganna si sta preparando per essere grande protagonista ai Mondiali, dove cercherà di illuminare la scena tra la cronometro individuale e l’attività su pista (il quartetto dell’inseguimento a squadre punta in alto). Il piemontese cercherà di riprendersi lo scettro delle prove contro il tempo e di continuare a trionfare con i compagni nel Velodromo, dopo aver conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’appuntamento di Glasgow rappresenta un vero e proprio crocevia della stagione agonistica per il 27enne, capace di collezionare risultati rilevanti nel corso di quest’anno.

L’alfiere della Ineos-Grenadiers era stato secondo alla Milano-Sanremo e sesto alla Parigi-Roubaix, si era imposto nella cronometro d’apertura alla Tirreno-Adriatico e ai Campionati Italiani, mentre al Giro d’Italia si era dovuto ritirare dopo la settima frazione a causa della positività al Covid. Durante l’ultima settimana, Filippo Ganna ha regalato grande spettacolo in Belgio: ha vinto due tappe e la classifica generale del Giro di Vallonia, prima breve corsa a tappe in cui è riuscito a imporsi nel corso della sua carriera.

I risultati degli ultimi giorni hannno permesso al 27enne di compiere un maestoso balzo in avanti nel ranking UCI, la classifica generale stilata dall’Unione Ciclistica Internazionale. Filippo Ganna ha infatti recuperato ben otto posizioni e si è così issato al 20mo posto della graduatoria: l’azzurro è piombato nella top-20 con con l’attivo 2.059,33 punti. Al comando resta lo sloveno Tadej Pogacar (7.372,86), con ampio margine nei confronti dei belgi Remco Evenepoel (5.540,21) e Wout van Aert (4.887).

Foto: Lapresse