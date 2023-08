Ciclismo, Filippo Ganna: “Ho voglia di indossare un’altra maglia iridata!”

Una fame di vittoria infinita. Un paio di giorni fa, Filippo Ganna andava a conquistare sul velodromo di Glasgow (Scozia) l’oro nell’inseguimento individuale dei Mondiali di ciclismo su pista. Per l’asso nostrano il successo ha avuto una valenza storica, in quanto Pippo è diventato il primo a conquistare sei titoli iridati nella specialità, salendo per l’ottava volta consecutiva sul podio, come campionissimi del calibro di Leandro Faggin e del danese Hans-Henrik Ørsted in questa particolare gara.

C’è ancora voglia di vincere e Ganna lo vorrà far vedere venerdì 11 agosto, quando sarà sulle strade della città scozzese per prendersi la maglia iridata della cronometro, con l’obiettivo di diventare per la terza volta campione del mondo di questo “esercizio”, dopo i sigilli del 2020 e del 2021.

“Ho voglia di indossare un’altra maglia iridata, ma so che ci sarà da faticare tantissimo per ottenerla. Il percorso non è malvagio, c’è una parte centrale con una discesa molto tecnica, mentre il chilometro finale non è il mio terreno preferito: c’è una salita col ciottolato. Sarà dura, ci sarà da combattere“, ha dichiarato Ganna (fonte: ANSA).

“È un circuito aperto, il vento sarà uno dei fattori principali. Sui rettilinei si fa una gran velocità, mentre si rallenta nella parte conclusiva. Sarà una prova completamente diversa rispetto all’inseguimento, anche da preparare a livello psicologico. Mi dà morale sapere di aver lavorato bene anche sulla pista e di aver già ottenuto un bel risultato“, ha concluso il corridore piemontese.

Foto: LiveMedia/Luca Tedeschi