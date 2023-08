Ciclismo femminile, Mondiali 2023: le convocate dell’Italia. Assente Elisa Longo Borghini

Domenica 13 agosto appuntamento con la prova in linea femminile che chiuderà i Mondiali di ciclismo su strada in quel di Glasgow. Con un’Olanda così c’è ben poco da fare, ma l’Italia punta comunque a sorprendere, com’è riuscito in diverse occasioni.

Paolo Sangalli ha annunciato oggi le convocate della Nazionale azzurra, trovandosi costretto purtroppo a rinunciare alla punta di diamante Elisa Longo Borghini, ritiratasi anzitempo dal Tour de France. Le parole del ct azzurro: “L’assenza di Elisa Longo Borghini pesa in maniera notevole, è un elemento imprescindibile per la Nazionale. Abbiamo anteposto la sua salute, come credo che sia giusto. Andremo ancora più motivati per ottenere un risultato. Nel finale lei avrebbe potuto fare la differenza, ma abbiamo atlete adeguate per questo percorso”.

Le atlete azzurre in gara saranno sette tra Elisa Balsamo, Silvia Persico, Elena Cecchini, Chiara Consonni, Eleonora Gasparrini, Barbara Guarischi, Vittoria Guazzini, Soraya Paladin, Silvia Persico e Ilaria Sanguineti. Le riserve verranno sciolte pochi giorni prima, probabilmente riposeranno le reduci dalla pista.

Sul possibile capitano in gara: “La Balsamo è tornata al Tour dopo un lungo infortunio, la pista ci aiuterà a capire la condizione. La capitana potrebbe essere lei, ma anche Silvia Persico. Attenderei ancora qualche giorno”.

