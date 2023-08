Ciclismo, Bennati carica l’Italia: “Ai Mondiali senza paura di nessuno. In una gara secca niente è scontato”

Giornata di presentazione delle Nazionali di ciclismo su strada che voleranno a Glasgow, in Scozia, per i Mondiali che scatteranno nel fine settimana (domenica subito appuntamento con la prova in linea al maschile).

A presentare la sua squadra Daniele Bennati: “Dobbiamo essere squadra per fare una bella corsa e ottenere un bel risultato. Se riguardo il Mondiale del 2022, è andato con Evenepoel che ha anticipato tutti. Noi eravamo presenti. Non siamo i favoriti, ma la consapevolezza dell’edizione del 2022 deve darci la tranquillità di pensare che nessuno è imbattibile. Quello è stato un punto di partenza, abbiamo lo stimolo per fare meglio”.

Aggiunge: “Siamo l’Italia e l’Italia da sempre ha avuto una grande tradizione. L’obiettivo è sempre quello di vincere, ma a volte bisogna essere obiettivi. Nel 2022 tornai molto soddisfatto non tanto per il risultato, ma per le indicazioni che mi avevano dato i ragazzi in gara, eseguendo alla lettera le mie indicazioni. Voglio che si corra uniti verso un solo obiettivo. Noi vorremmo riportare la maglia in Italia. Sappiamo che è difficile, ma in una corsa di un giorno non c’è niente di scontato e non dobbiamo avere paura di nessuno”.

Chi guiderà la squadra e quale sarà lo schema tattico? “Per me capitano significa tante cose. In primis è anche colui che ha la capacità di essere il ct in corsa. Io questo ruolo l’ho avuto diverse volte nella fase finale della mia carriera, Trentin lo sa fare molto bene. Io però sapevo fare solo quello, lui è anche una garanzia di risultato. Nella mia testa ho sicuramente un’idea tattica che condividerò con i ragazzi. Domani affronteranno l’ultimo allenamento lungo. Venerdì proveremo il percorso, ci sarà tempo e modo per adottare una condotta di gara che sia la più consona possibile”.

Foto: Lapresse