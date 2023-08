Ciclismo, Federico Martín Bahamontes scompare a 95 anni: vinse il Tour del 1959

Scompare a 95 anni Federico Martìn Bahamontes: lo spagnolo è stato la prima grande leggenda del ciclismo del suo Paese, precursore di Miguel Indurain e Alberto Contador. La Spagna vinse per la prima volta il Tour de France grazie a lui nel 1959.

Oltre a questo grande risultato, arrivò secondo nel 1963 e terzo nel 1964, passò per primo a sei gran premi della montagna, vinse sette tappe. Tre frazioni vinte anche alla Vuelta a Espana, nella quale raggiunse il secondo posto nel 1957. Tappa vinta anche sulle strade del Giro d’Italia.

Ma per capire il merito dell’impresa, bisogna notare che le differenze nel ciclismo di allora rispetto a oggi sono innumerevoli. Il peso di una bicicletta come quella usata da Bahamontes per vincere il Tour era di 12,5 chili e realizzata in acciaio: pesa quasi il doppio di una moderna, per non parlare del cambio, adesso decisamente più moderno. Le selle ora sono realizzate in fibra di carbonio (pesano meno di 180 grammi) e sono fatte su misura per ogni ciclista, ma una con base in plastica non è stata progettata fino al 1970 per renderla più leggera: un campione d’altri tempi che ha incrociato il suo destino con Fausto Coppi che lo ingaggiò alla Tricofilina. Un campione che, specie in Spagna, rimarrà indimenticato.

Foto: archivio Tour de France