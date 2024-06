Tour de France 2024: un treno ricorda Bartali, Coppi e Pantani per celebrare la partenza da Firenze

Particolare iniziativa messa in piedi dalle Ferrovie dello Stato in vista dell’inizio del Tour de France 2024, o meglio della sua partenza, prevista per il 29 giugno a Firenze. Negli scorsi giorni, infatti, è stato presentato un treno speciale commemorativo in quel di Bologna, legato al fatto che per la prima volta la corsa ciclistica transalpina prende il via dall’Italia.

In questo caso, l’idea celebrativa si lega a uno speciale treno a tema cromatico giallo. Sulla livrea, inoltre, ci saranno anche tre volti ben noti a qualunque appassionato di ciclismo in Italia. Si tratta, infatti, di Gino Bartali, Fausto Coppi e Marco Pantani.

Considerando che la partenza fiorentina molto ha a che fare con il toscano, è il caso di partire dalla sua parabola, quella di due Tour vinti nel 1938 e 1948, 10 anni di differenza e un palmares che, senza guerra e i fatti del 1937, avrebbe potuto rivelarsi ben più ampio.

Il piemontese, invece, ebbe la sua gloria nel 1949 e nel 1952, gli anni nei quali centrò la doppietta con il Giro. Doppietta che toccò, ed è stata l’ultima realizzata, anche al romagnolo in quel del 1998. Tre uomini, tre tempi molto diversi, tre storie lontanissime tra di loro, eppure accomunate da un Milano-Ancona.