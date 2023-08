Chi sono gli avversari di Filippo Tortu in batteria ai Mondiali? Numeri di corsia e tempi stagionali: trova un Campione Olimpico!

Filippo Tortu farà il proprio esordio ai Mondiali nella giornata di mercoledì 23 agosto alle ore 13.25. In quel momento, infatti, il Campione Olimpico della 4×100 scenderà in pista a Budapest per disputare la propria batteria dei 200 metri. Il velocista lombardo è stato inserito nella sesta serie e correrà in corsia 3. I primi tre classificati di ciascuna delle sette batterie accederanno alle semifinali insieme ai tre migliori tempi di ripescaggio.

L’azzurro ha tutte le carte in regola per passare il turno, non dimenticando che si è presentato nella capitale ungherese per inseguire la qualificazione all’atto conclusivo, dopo che l’anno scorso fallì l’obiettivo per una questione di millesimi. Il 25enne ha sfoggiato un’eccellente forma fisica un mesetto fa ai Campionati Italiani Assoluti, dove ha corso un perentorio 20.14, fermandosi ad appena quattro centesimi dal suo personale.

Filippo Tortu, numero 15 del ranking di World Athletics, incrocerà due colossi del mezzo giro di pista: il canadese Andre De Grasse, Campione Olimpico a Tokyo 2020, ha faticato nel corso di questa annata agonistica, pur piazzando una zampata da 20.01; lo statunitense Erriyon Knighton, bronzo iridato in carica e primatista mondiale under 20, quest’anno già autore di un 19.72 e vincitore del Golden Gala. I due nordamericani scatteranno rispettivamente in corsia 7 e in corsia 8.

Tutti gli altri atleti hanno stagionali più elevati rispetto a Tortu, che dovrà prestare attenzione al ghanese Joseph Paul Amoah (corsia 6, 20.43 quest’anno ma in carriera autore di 20.08), al gabonese Guy Maganga Gorra (corsia 1, 20.44/20.52) e al sudafricano Sinesipho Dambile (corsia 8, 20.29/20.32). Completano il campo partenti il nicaraguense Yeykell Eliu Romero (corsia 4, 21.18/21.46) e Sibusiso Matsenjwa da eSwatini (corsia 5, 20.22 e 20.57).

BATTERIA 200 METRI CON FILIPPO TORTU

Corsia 2: Guy Maganga Gorra (Gabon, 20.44 di personale, 20.52 di stagionale, 100° nel ranking)

Corsia 3: Filippo Tortu (Italia, 20.10, 20.15, 15°)

Corsia 4: Yeykel Eliu Romero (Nicaragua, 21.18, 21.46, -)

Corsia 5: Sibusiso Matsenjwa (eSwatini, 20.22, 20.57, 195°)

Corsia 6: Joseph Paul Amoah (Ghana, 20.08, 20.43, 80°)

Corsia 7: Andre De Grasse (Canada, 19.62, 20.01, 13°)

Corsia 8: Sinesipho Dambile (Sudafrica, 20.29, 20.32, 42°)

Corsia 9: Erriyon Knighton (USA, 19.49, 19.72, 2°)

Foto: Grana/FIDAL