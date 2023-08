Chi è Alex Marquez? Il fratello minore che, pochi lo ricordano, ha vinto anche due Mondiali!

Il 2023 sta rappresentando un vero punto di svolta per il percorso in MotoGP di Alex Marquez, approdato nella galassia Ducati (con il Team Gresini) dopo un biennio totalmente fallimentare in Honda. In questa stagione il fratello minore di Marc ha infatti avuto la possibilità di dimostrare il suo vero valore, grazie alla miglior moto della griglia, facendo vedere degli sprazzi notevoli di velocità pura intervallati però da qualche caduta di troppo soprattutto in gara.

Quest’oggi il 27enne di Cervera è riuscito finalmente a mettere assieme i tasselli del puzzle, mettendo in luce le sue grandi qualità di guida sul bagnato e vincendo la Sprint Race di Silverstone dopo aver stampato in mattinata il terzo tempo in qualifica. Proprio sotto la pioggia, Alex aveva trovato il suo miglior weekend della prima parte di stagione con la pole position ed il terzo posto nel GP d’Argentina.

Il pilota spagnolo classe 1996 non è mai stato messo sullo stesso piano dei grandi talenti dell’ultimo lustro (come Martin, Quartararo, Bagnaia, Binder e Bastianini) sbarcati nella classe regina, tuttavia il suo curriculum resta di tutto rispetto. Il catalano vanta infatti due titoli mondiali, conquistati nel 2014 in Moto3 (dopo un testa a testa spettacolare con Miller) e nel 2019 in Moto2.

Va detto che Alex ha impiegato ben cinque stagioni prima di trionfare nella categoria intermedia, mentre al suo primo anno in top class (con la Honda ufficiale nel team HRC) nel 2020 è stato in grado di piazzare due exploit notevoli con i secondi posti di Le Mans (in condizioni di pista bagnata) e soprattutto di Aragon sull’asciutto.

Credit: MotoGP.com Press