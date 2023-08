Chi affronterà Sinner agli ottavi a Toronto? Precedenti in parità…con un brutto ricordo

In due set Jannik Sinner ha vinto nel secondo turno del torneo ATP Masters 1000 Toronto 2023 di tennis: l’azzurro affronterà agli ottavi lo scozzese Andy Murray, nel match che si disputerà nel cuore della prossima notte italiana.

L’azzurro è testa di serie numero 7 e nell’aggiornamento dello scorso lunedì era al numero 8 del ranking ATP, mentre il tennista scozzese si attesta al numero 40. Si tratta del terzo incrocio tra i due: 1-1 nei precedenti.

Murray ha dato un dispiacere a Sinner nel primo incontro, andato in scena a Stoccolma 2021, quando l’azzurro era alla ricerca di punti per l’accesso alle ATP Finals, ma agli ottavi lo scozzese lo fermò con lo score di 7-6 (4) 6-3. La vendetta dell’azzurro è arrivata poi a Dubai 2022, sempre agli ottavi, quando fu Sinner ad imporsi per 7-5 6-2.

In questa stagione, invece, i due non si erano ancora incontrati: Sinner ha conquistato un torneo nel 2023, totalizzando 37 vittorie ed 11 sconfitte, mentre lo scozzese, che non ha collezionato titoli in stagione, vanta un totale di 10 successi ed 11 battute d’arresto.

PRECEDENTI SINNER-MURRAY (1-1)

2022 Dubai U.A.E. Outdoor Hard R16 Jannik Sinner b. Andy Murray 7-5 6-2

2021 Stockholm Sweden Indoor Hard R16 Andy Murray b. Jannik Sinner 7-6 (4) 6-3

Foto: LaPresse