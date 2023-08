Golf: Lilia Vu centra il secondo major stagionale al Women’s Open ed è la nuova n°1 al mondo!

Dopo quattro giorni di golf di altissimo livello, si è concluso sul percorso del Walton Heath Golf Club, a Surrey, in Inghilterra, il Women’s Open 2023, quinto e ultimo major stagionale. A uscire vincitrice è la statunitense Lilia Vu che con questo successo si aggiudica il secondo major stagionale (dopo lo Chevron Championship), assicurandosi la vittoria del Rolex Annika Major Award (premio dato alla giocatrice con le migliori prestazioni nei major) e diventando al contempo la nuova leader dell’ordine di merito mondiale.

Una vittoria dunque in grandissimo stile per la 25enne californiana dalle origini vietnamiti. Una vittoria costruita nella seconda metà di gara e consolidata con un ultimo round in cui non è sembrata sentire alcuna pressione. 67 oggi come ieri, punteggio abbassato a -14 e concorrenza sbaragliata. Diventa così la prima statunitense a vincere due major nella stessa stagione dal lontano 1999 (Juli Inkster) e la quarta statunitense a occupare la prima posizione nel ranking dopo Stacy Lewis, Christie Kerr e Nelly Korda.

A ben sei colpi di distanza la seconda classificata, ovvero la britannica Charley Hull che solo 24 ore fa condivideva con Vu la prima posizione della classifica. Giornata difficile per lei oggi, che solo grazie a un PAR salvato alla buca 18 è riuscita a mantenere una seconda piazza che vale comunque moltissimo e che rappresenta il miglior risultato per lei in uno dei cinque appuntamenti più importanti della stagione.

Terza posizione in solitaria per la sudcoreana Jiyai Shin, una che questo torneo era stata in grado di vincerlo due volte nel periodo in cui era forse la golfista più forte al mondo. Poi la lunga assenza dall’LPGA Tour e il ritorno in questa stagione, in cui si sta mostrando ancora incredibilmente competitiva. Alle sue spalle le due connazionali Amy Yang e Hyo Joo Kim, quarte a -6, seguite dal trio statunitense composto da Ally Ewing, Allisen Corpuz e Angel Yin, che condividono il sesto posto finale col punteggio di -4.

