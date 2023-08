Centrocampisti Fantacalcio 2023-2024: chi fa più assist e le scelte migliori per l’asta

Il mercato restituisce una Serie A più povera a centrocampo con giocatori come Sergej Milinkovic-Savic e Sandro Tonali, cui si dovrebbe aggiungere presto anche Piotr Zielinski, che hanno lasciato il campionato italiano.

I tre hanno anche sottratto complessivamente 23 assist e 14 gol non solo ai rispettivi club, ma anche ai fantallenatori chiamati a dover investire su altri profili.

In casa Juventus Filip Kostic è stato il re degli assist della passata Serie A (insieme a Kvicha Kvaratskhelia che però quest’anno è listato come attaccante), mentre il nuovo ruolo di Federico Chiesa (formalmente centrocampista nel listone ma possibile seconda punta in bianconero) lo rende interessante.

Una situazione simile a quella di Felipe Anderson della Lazio che, insieme a Daichi Kamada, potrebbero essere due buone chiamate.

Luis Alberto rimane una chiamata sicura a livello tecnico e di Fantacalcio, meno dal punto di vista disciplinare: se appianerà davvero i contrasti col club rimane uno dei pezzi pregiati tra i mediani.

In casa Inter Nicolò Barella è una certezza ed è reduce da un 2022/23 con 6 reti e altrettanti assist in campionato, mentre anche i compagni Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi possono essere un buon investimento.

Teun Koopmeiners, soprattutto se rimarrà a Bergamo, è tra i primi nomi da segnarsi, così come Patrick Ciurria in casa Monza, ma attenzione anche ad Andrea Colpani sempre tra i brianzoli.

Houassem Aouar potrebbe essere la rivelazione nella Roma, mentre Gabriel Strefezza sembra ancora centrale nel progetto tecnico del Lecce.

Foto: LaPresse