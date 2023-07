Canottaggio, Mondiali Under 23 Plovdiv 2023: l’Italia vince il medagliere con 5 ori, 3 argenti ed 1 bronzo

L’Italia vince il medagliere dei Mondiali Under 23 2023 di canottaggio, andati in scena a Plovdiv, in Bulgaria, con 5 ori, 3 argenti ed 1 bronzo per un totale di 9 podi. Alle spalle degli azzurrini ci sono la Gran Bretagna, seconda con 5 medaglie, 3 ori e 2 argenti, e la Germania, terza con 7, 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi.

Le 5 medaglie d’oro arrivano grazie al quattro con maschile di Simone Pappalepore (CUS Ferrara), Giuseppe Bellomo (CC Barion), Emilio Pappalettera ed Alessandro Gardino (SC Armida), con Filippo Wiesenfeld (CC Saturnia) al timone, al due senza pesi leggeri femminile di Serena Mossi ed Elisa Grisoni (SC Lario), al quattro di coppia pesi leggeri femminile di Maria Sole Perugino, Anita Gnassi (SC Baldesio), Maria Zerboni (CC Saturnia) e Giulia Clerici (SC Moltrasio), al quattro di coppia pesi leggeri maschile di Emanuele Castino (SC Lario), Ernesto Rabatti (SC Limite), Paolo Gregori (SC Baldesio) e Tommaso Rossi (Rowing Club Genovese), ed al singolo pesi leggeri maschile di Giovanni Borgonovo (SC Gavirate).

I 3 argenti vengono conquistati dal due senza maschile dei gemelli Luca e Marco Vicino (CRV Italia), dal due senza pesi leggeri maschile di Stefano Pinsone e Francesco Bardelli (RCC Cerea), e dal singolo pesi leggeri di femminile Ilaria Corazza (SC Timavo). L’unica medaglia di bronzo arriva per merito del doppio pesi leggeri femminile di Elena Sali (SC Bissolati) e Sara Borghi (SC Gavirate).

Foto: Federcanottaggio Mimmo Perna