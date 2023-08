Canottaggio, gli equipaggi dell’Italia per i Mondiali 2023: diverse assenze tra gli azzurri alla ricerca dei pass olimpici

Da domenica 3 a domenica 10 settembre si terranno a Belgrado, in Serbia, le gare dei Mondiali 2023 di canottaggio e paracanottaggio: l’Italia è alla ricerca dei pass olimpici e paralimpici nelle specialità inserite nel programma dei Giochi di Parigi 2024. Con 24 equipaggi iscritti su 27 specialità in programma, quella azzurra sarà la delegazione più numerosa in quanto ad imbarcazioni presenti: l’Italia sarà presente, infatti, in tutte le 14 specialità olimpiche ed in tutte le 5 non olimpiche previste, oltre a 4 delle 5 paralimpiche ed 1 delle 3 non paralimpiche.

Delineati gli equipaggi, spiccano diverse assenze di peso, quasi tutte annunciate da tempo: non ci saranno Bruno Rosetti, dedicatosi alla Coppa America con il Team Prada, Matteo Castaldo e Marco Di Costanzo, dediti all’attività nazionale con la società di appartenenza, Matteo Lodo, che si è fermato per risolvere alcuni problemi di salute, e Giuseppe Vicino, mentre tra i pesi leggeri Pietro Willy Ruta dopo un problema di salute è rientrato ma sarà in gara col quattro di coppia pesi leggeri maschile.

Patrick Rocek ha accusato un problema di salute estremamente importante, mentre gli infortuni non hanno risparmiato Valentina Rodini e Federica Cesarini: la seconda risulta iscritta sia nel doppio senior che in quello pesi leggeri, ma è probabile che Silvia Crosio si sposti dall’imbarcazione pesi leggeri a quella senior per lasciare il posto alla rientrante Valentina Rodini, per ricomporre la coppia campionessa olimpica in carica, come annunciato qualche giorno fa dal sito federale. Nel settore femminile all’assenza di Alessandra Patelli si sono aggiunte quelle di Chiara Ondoli, dedita ora al Beach Sprint, e di Kiri English-Hawke, in dolce attesa.

Nel paracanottaggio l’Italia presenta 5 equipaggi sulle 8 specialità in programma: non ci sarà un’azzurra al via della specialità paralimpica del singolo PR1 femminile, mentre le altre assenze sono legate a specialità non paralimpiche. Rispetto al recente passato non ci saranno Cristina Scazzosi, diventata mamma, Alessandro Brancato e Lorenzo Bernard.

EQUIPAGGI DELL’ITALIA ISCRITTI AI MONDIALI 2023

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Due senza femminile (11 pass)

CODATO Alice

ROCEK Aisha

Due senza maschile (11 pass)

CODATO Giovanni

SCALZONE Alfonso

Doppio femminile (11 pass)

BUTTIGNON Stefania

CESARINI Federica (potrebbe essere sostituita da Silvia Crosio)

Doppio maschile (11 pass)

RAMBALDI Luca

SARTORI Matteo

Quattro senza femminile (7 pass)

PELACCHI Giorgia

TERRAZZI Silvia

MONDELLI Elisa

BUMBACA Veronica

Quattro senza maschile (7 pass)

COVINI Paolo

BONAMONETA Alessandro

VERITA’ Davide

COMINI Davide

Singolo femminile (9 pass)

GUERRA Clara

Singolo maschile (9 pass)

MUMOLO Davide

Doppio pesi leggeri femminile (7 pass)

CROSIO Silvia (potrebbe essere sostituita da Valentina Rodini)

CESARINI Federica

Doppio pesi leggeri maschile (7 pass)

OPPO Stefano

SOARES Gabriel

Quattro di coppia femminile (7 pass)

ISEPPI Valentina

MONTESANO Alessandra

MERIANO Laura

GOBBI Stefania

Quattro di coppia maschile (7 pass)

CARUCCI Nicolò

PANIZZA Andrea

CHIUMENTO Luca

GENTILI Giacomo

Otto femminile (5 pass)

PELACCHI Giorgia

DE FILIPPIS Linda

GNATTA Alice

SECOLI Sofia

ROSSI Anna

TERRAZZI Silvia

MONDELLI Elisa

BUMBACA Veronica

CAPPONI Emanuele (timoniere)

Otto maschile (5 pass)

DELLA VALLE Matteo

GAETANI LISEO Emanuele

MONFRECOLA Salvatore

ABAGNALE Giovanni

DI MAURO Gennaro

VENIER Simone

ABBAGNALE Vincenzo

PIETRA CAPRINA Leonardo

FAELLA Alessandra (timoniera)

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Singolo pesi leggeri femminile

CORAZZA Ilaria

Singolo pesi leggeri maschile

TORRE Niels

Due senza pesi leggeri femminile

MOSSI Serena

GRISONI Elisa

Due senza pesi leggeri maschile

BARDELLI Francesco

PINSONE Stefano

Quattro di coppia pesi leggeri maschile

RUTA Pietro

BORGONOVO Luca

DEMILIANI Nicolò

TONELLI Matteo

PARACANOTTAGGIO

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Singolo PR1 maschile (7 pass)

PERINI Giacomo

Doppio PR2 misto (6 pass)

NARDO Chiara

MIRABILE Gian Filippo

Doppio PR3 misto (5 pass)

CORDA Elisa

STEFANONI Daniele

Quattro con PR3 misto (6 pass)

CONTI Luca

SCHETTINO Tommaso

FORESTI Carolina

MUTI Greta Elizabeth

SCIONICO Raissa (timoniera)

SPECIALITA’ NON PARALIMPICHE

Singolo PR2 maschile

MIRABILE Gian Filippo

Foto: LiveMedia/Danilo Vigo