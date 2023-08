Canoa velocità, si va a Parigi per la Coppa del Mondo. Prove generali di Olimpiadi per Tacchini e Casadei

Penultimo appuntamento con la Coppa del Mondo di canoa velocità. Si va nelle acque di Vaires-sur-Marne, in Francia, per una tre giorni che rappresenta più che altro un test event olimpico e paralimpico in vista di Parigi 2024, nelle stesse acque dove ci si sfiderà per giocarsi le medaglie a cinque cerchi.

Italia che non avrà molti uomini a disposizione. Tra i convocati figurano Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, che hanno ottenuto il pass per le Olimpiadi grazie al settimo posto ai Mondiali due giorni fa nel C2 500 maschile. Una coppia che sta formandosi giorno dopo giorno, che ha già dimostrato di saper vincere ad alti livelli con l’oro agli ultimi Giochi Europei nelle acque di Kryspinow.

Per loro sarà dunque un modo per ‘assaggiare’ le acque che li vedrà protagonisti la prossima annata, e continuare a migliorare. Con loro anche tre imbarcazioni per la paracanoa: Federico Mancarella sarà il rappresentante azzurro nel KL2 200 maschile, fresco anche del bronzo iridato, mentre Kwadzo Klokpah sarà impegnato nel KL3 200. KL1 200 femminile che vedrà invece Eleonora De Paolis nel KL1 200.

Solo quattro imbarcazioni per l’Italia, che proverà a dire la sua e a prendere appunti, in vista dei Giochi del prossimo anno.

Foto: Federcanoa