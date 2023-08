Calendario Mondiali canottaggio 2023: programma, orari, tv, streaming

La rincorsa verso le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Parigi 2024 per il canottaggio ed il paracanottaggio partirà con i Mondiali 2023, in programma a Belgrado, in Serbia, da domenica 3 a domenica 10 settembre: in palio i primi pass nelle 14 specialità olimpiche e nelle 5 paralimpiche.

L’Italia sarà al via con 24 equipaggi iscritti sulle 27 specialità in programma: la diretta tv delle Finali A sarà affidata a Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su worldrowing.com e, per le Finali A, su Rai Play, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’intero evento.

CALENDARIO MONDIALI CANOTTAGGIO 2023

Domenica 3 settembre

09.30-14.00 Batterie canottaggio

Lunedì 4 settembre

09.30-13.45 Batterie canottaggio e paracanottaggio

15.30-17.45 Ripescaggi canottaggio

Martedì 5 settembre

09.30-15.00 Batterie e ripescaggi canottaggio e paracanottaggio

Mercoledì 6 settembre

09.30-13.45 Quarti di finale canottaggio e ripescaggi paracanottaggio

Giovedì 7 settembre

09.30-13.30 Semifinali canottaggio e paracanottaggio

Venerdì 8 settembre

10.30-12.45 Semifinali canottaggio e paracanottaggio

13.00-15.30 Finali A specialità non olimpiche e non paralimpiche

Sabato 9 settembre

13.00-15.30 Finali A specialità olimpiche e paralimpiche

Domenica 10 settembre

13.00-15.00 Finali A specialità olimpiche e paralimpiche

PROGRAMMA MONDIALI CANOTTAGGIO 2023: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: per le Finali A su Rai Sport HD.

Diretta streaming: su worldrowing.com, per le Finali A su Rai Play.

Diretta Live testuale: su OA Sport.

Foto: LiveMedia/Danilo Vigo