Canoa sprint, Coppa del Mondo Parigi: Tacchini e Casadei in semifinale nel C2 500

Prima giornata di gare a Vaires-sur-Marne, in Francia, per la Coppa del Mondo di canoa velocità 2023. Un appuntamento che risulta al momento più un evento di preparazione per il prossimo anno, poiché nelle stesse acque si svolgeranno le gare valide per le prossime Olimpiadi. E l’Italia può tranquillamente sorridere con Carlo Tacchini e Gabriele Casadei.

Nella prima batteria del C2 500 i due azzurri si impongono in rimonta: terzi a metà gara, vanno come i fulmini nella seconda parte, andando a vincere in 1.41.83, avanzando assieme ai cechi Petr e Martin Fuksa in semifinale, con loro anche i cinesi Hao Liu e Bowen Ji e gli ungheresi David Korisanszki e Adam Fekete.

Nei quarti di finale del pomeriggio si sono completate le partecipanti al penultimo atto: passano Germania (Peter Kretschmer e Tim Hecker, 1.39.94), Romania (Ilie Sprincean e Oleg Nuta) e Francia (Loic Leonard ed Adrien Bart) nella prima gara, nella seconda sorridono i due equipaggi polacchi (Aleksander Kitewaki e Norman Zezula, Tomasz Barniak e Oleksii Koliadych) e ancora Francia (Tom Derrey e Lucas Laroche).

Nella paracanoa, Federico Mancarella si deve accontentare del quinto posto nella KL2 200 in 44.24, vittoria per l’australiano Curtis McGrath in 43.14.

Foto: Federcanoa