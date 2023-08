Canoa velocità, Coppa del Mondo Parigi 2023: Carlo Tacchini e Gabriele Casadei sono terzi nel C2 500 maschile!

La terza tappa di Coppa del Mondo 2023 di canoa velocità, valida come il test event olimpico in vista dei Giochi di Parigi 2024, disputata a Vaires-sur-Marne, in Francia, si chiude per l’Italia con il podio arpionato da Carlo Tacchini e Gabriele Casadei (Fiamme Oro), che si classificano terzi nel C2 500 maschile.

Gli azzurri, che la settimana scorsa ai Mondiali senior di Duisburg avevano staccato il pass non nominale per i Giochi con il settimo posto in finale, oggi salgono sul gradino più basso del podio in 1:41.50, beffando per soli 0.02 i polacchi Aleksander Kitewski e Norman Zezula, quarti in 1:41.52.

La gara viene vinta dai cinesi Liu Hao e Ji Bowen, primi in 1:39.96, davanti ai cechi Petr e Martin Fuksa, secondi in 1:40.79, a 0.83, mentre il distacco dell’imbarcazione azzurra, terza, è di 1.54. Solita condotta di gara in rimonta degli italiani, quinti a metà gara e poi col miglior parziale nei 250 metri finali.

ORDINE D’ARRIVO C2 500 MASCHILE

1 CHN – LIU Hao / JI Bowen 1:39.96

2 CZE – FUKSA Petr / FUKSA Martin 1:40.79 +0.83

3 ITA – CASADEI Gabriele / TACCHINI Carlo 1:41.50 +1.54

4 POL – KITEWSKI Aleksander / ZEZULA Norman 1:41.52 +1.56

5 HUN – KORISANSZKY David / FEKETE Adam 1:41.81 +1.85

6 FRA – LEONARD Loic / BART Adrien 1:42.53 +2.57

7 POL – BARNIAK Tomasz / KOLIADYCH Oleksii 1:46.65 +6.69

8 FRA – DERREY Tom / LAROCHE Lucas 1:50.28 +10.32

Foto: comunicato stampa Federcanoa