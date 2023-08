Canoa slalom, Coppa del Mondo La Seu d’Urgell 2023: tutti in semifinale gli azzurri della canadese

L’ultima tappa della Coppa del Mondo 2023 di canoa slalom si è aperta a La Seu d’Urgell, in Spagna: nelle acque del percorso dove questo sport fece ritorno nel programma olimpico ai Giochi di Barcellona 1992, si sono disputate le batterie della canadese, maschile e femminile. Tutti promossi in semifinale gli azzurri impegnati.

Nella canadese maschile approdano in semifinale nella prima run (20 qualificati) Raffaello Ivaldi (Marina Militare), ottavo in 96.89 (percorso netto), e Roberto Colazingari (Carabinieri), 19° con 102.55 (4 penalità), mentre Paolo Ceccon (Carabinieri), 21° in 103.02 (2 penalità), deve ricorrere alla seconda discesa (10 qualificati), dove è 9° in 106.88 (4 penalità), per passare il turno.

Nella canadese femminile basta la prima discesa (20 qualificate) a Marta Bertoncelli (Carabinieri), 17ma in 114.82 (6 penalità), mentre Elena Micozzi (Marina Militare), 37ma in 171.72 (54 penalità), deve affrontare la seconda run, nella quale è seconda in 110.75 (percorso netto), per volare al penultimo atto.

Foto: LiveMedia/Tonello Abozzi