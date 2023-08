Canoa slalom, Coppa del Mondo La Seu d’Urgell 2023: Stefanie Horn difende la vetta della generale nel kayak cross

L’ultima tappa della Coppa del Mondo 2023 di canoa slalom prima dei Mondiali, validi come qualificazione olimpica, inizierà a La Seu d’Urgell, in Spagna, domani, giovedì 31 agosto: saranno presenti diversi campioni olimpici e mondiali in carica, che saranno in gara nelle acque del percorso dove la canoa slalom fece ritorno nel programma olimpico ai Giochi di Barcellona 1992.

Dopo le prime tre tappe stagionali il ceco Jiri Prskavec guida la classifica nel K1 maschile, in virtù delle vittorie ottenute a Praga e Tacen, ma con un margine di soli 11 punti su Giovanni De Gennaro, che vanta come peggior risultato nel 2023 è stato il sesto posto di Tacen.

Lo stesso Jiri Prskavec è anche quarto nella classifica del C1 maschile, guidata dallo sloveno Benjamin Savsek con 2 punti di vantaggio sullo slovacco Matej Benus: sia Savsek che Benus non hanno mancato neppure una finale in questa stagione.

L’australiana Jessica Fox è al comando nella graduatoria del C1 femminile con 6 punti di vantaggio sulla tedesca Elena Lilik, con quest’ultima che non ha mancato una finale in tutta la stagione, mentre nel K1 femminile è Lilik a precedere Fox, questa volta con 8 punti di margine.

Nel kayak cross maschile il britannico Joe Clarke ha un solido vantaggio dopo il terzo posto di Augusta ed il primo di Tacen, mentre tra nel kayak cross femminile Stefanie Horn, nonostante abbia disputato solo due gare di Coppa del Mondo, guida la classifica grazie al primo posto di Augusta ed al secondo di Praga.

Foto: Pier Colombo