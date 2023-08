Canoa slalom, i convocati dell’Italia per i Mondiali di Lee Valley: ultima chiamata per le Olimpiadi nel C1 e nel K1

Si terranno a Lee Valley, in Gran Bretagna, dal 19 al 24 settembre, i Mondiali 2023 di canoa slalom, ultima occasione per gli atleti europei per qualificarsi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 nel C1 e nel K1, con 15 pass a disposizione nel kayak e 12 nella canadese sia tra gli uomini che tra le donne. Sono state diramate le convocazioni dell’Italia: saranno 12 nel complesso gli azzurri al via della rassegna iridata.

Nel kayak maschile a fianco a Giovanni De Gennaro (impegnato anche nel kayak cross) e Marcello Beda, il terzo azzurro in gara sarà a sorpresa Xabier Ferrazzi, fresco di titolo iridato nella categoria junior, mentre per il resto le convocazioni rispecchiano totalmente le attese della vigilia. Nel kayak femminile saranno in gara Stefanie Horn, Chiara Sabattini e Marta Bertoncelli, tutte chiamate al doppio impegno, in quanto le prime due saranno in gara anche nel kayak cross, mentre la terza sarà al via anche nella canadese, specialità nella quale sarà affiancata da Elena Borghi ed Elena Micozzi.

Nella canadese maschile saranno invece al via Roberto Colazingari, Paolo Ceccon e Raffaello Ivaldi, infine il dodicesimo ed ultimo convocato dell’Italia sarà Leonardo Proietti, il quale sarà impegnato nel kayak cross maschile, nuova specialità olimpica, nel quale però non saranno a disposizione pass per Parigi 2024, che verranno invece messi in palio a Praga dal 7 al 9 giugno 2024 in un evento di qualificazione globale organizzato appositamente, proprio a ridosso dei Giochi.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER I MONDIALI DI CANOA SLALOM

KAYAK MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Giovanni DE GENNARO

C.S. AERONAUTICA MILITARE: Marcello BEDA

CANOA CLUB KAYAK VALSTAGNA: Xabier FERRAZZI

KAYAK FEMMINILE

G.S. MARINA MILITARE: Stefanie HORN

G.S. FIAMME AZZURRE: Chiara SABATTINI

C.S. CARABINIERI: Marta BERTONCELLI

CANADESE MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Roberto COLAZINGARI, Paolo CECCON

G.S. MARINA MILITARE: Raffaello IVALDI

CANADESE FEMMINILE

C.S. CARABINIERI: Marta BERTONCELLI, Elena BORGHI

G.S. MARINA MILITARE: Elena MICOZZI

KAYAK CROSS MASCHILE

CANOANIUM CLUB SUBIACO: Leonardo PROIETTI

C.S. CARABINIERI: Giovanni DE GENNARO

KAYAK CROSS FEMMINILE

G.S. MARINA MILITARE: Stefanie HORN

G.S. FIAMME AZZURRE: Chiara SABATTINI

Foto: LiveMedia/Tonello Abozzi