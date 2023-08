Pentathlon, Mondiali 2023: Elena Micheli, Alessandra Frezza e Alice Sotero avanzano alle semifinali

Buone notizie per l’Italia dai Campionati Mondiali di pentathlon moderno 2023 in corso di svolgimento a Bath (Inghilterra). La giornata odierna prevedeva le qualificazioni femminili e tre delle nostre quattro rappresentanti hanno staccato il pass per la semifinale. Elena Micheli (Carabinieri), Alice Sotero (Fiamme Azzurre) e Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) avanzano al turno successivo, mentre viene eliminata Francesca Tognetti (Carabinieri).

Nel Gruppo A migliore prestazione per Alice Sotero con 1105 punti a braccetto con la tedesca Rebecca Langrehr e la britannica Jessica Varley. Quarta l’unghese Haydy Morsy con 1102, mentre è settima Alessandra Frezza con 1099. Nel Gruppo B chiude al comando la coreana Kim Sunwoo con 1122 punti, davanti alla magiara Michelle Gulyas con 1111, quindi a quota 1106 la turca Ilke Ozyuksel e la polacca Anna Maliszewska. Non va oltre la 14a posizione la nostra Francesca Togneitti con 1092 punti. Nel Gruppo C, infine, svetta la messicana Mariana Arceo con 1150 punti davanti alla nostra Elena Micheli con 1133, quindi terza la svedese Marlena Jawaid con 1132 e quarta la francese Marie Oteiza con 1117.

Cosa prevede il programma dei Mondiali di pentathlon 2023? Nella giornata di domani allo Sports Training Village sono in programma le qualificazioni maschili, con gli azzurri Matteo Cicinelli (Carabinieri), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Roberto Micheli (Fiamme Oro) e Gianluca Micozzi (Esercito). Nel pomeriggio andrà in scena il Ranking Round di scherma femminile.

ELENCO QUALIFICATE ALLE SEMIFINALI

1. Q Qualifications A VARLEY Jessica GBR

2. Q Qualifications A SOTERO Alice ITA

3. Q Qualifications A LANGREHR Rebecca GER

4. Q Qualifications A MORSY Haydy EGY

5. Q Qualifications A HEREDIA Laura ESP

6. Q Qualifications A ABDELMAKSOUD Salma EGY

7. Q Qualifications A FREZZA Alessandra ITA

8. Q Qualifications A ADOMAITYTE Elzbieta LTU

9. Q Qualifications A KIM Sehee KOR

10. Q Qualifications A NOVOTNA Veronika CZE

11. Q Qualifications A WHITAKER Emma GBR

12. Q Qualifications A SERAPINAITE Ieva LTU

13. Q Qualifications B KIM Sunwoo KOR

14. Q Qualifications B GULYAS Michelle HUN

15. Q Qualifications B OZYUKSEL Ilke TUR

16. Q Qualifications B MALISZEWSKA Anna POL

17. Q Qualifications B GREEN Olivia GBR

18. Q Qualifications B ASADAUSKAITE Laura LTU

19. Q Qualifications B SEONG Seungmin KOR

20. Q Qualifications B KRENKOVA Karolina CZE

21. Q Qualifications B BARTA Luca HUN

22. Q Qualifications B BRYSON Kerenza GBR

23. Q Qualifications B BIAN Yufei CHN

24. Q Qualifications B HLAVACKOVA Lucie CZE

25. Q Qualifications C ARCEO Mariana MEX

26. Q Qualifications C MICHELI Elena ITA

27. Q Qualifications C JAWAID Marlena SWE

28. Q Qualifications C OTEIZA Marie FRA

29. Q Qualifications C BAUER Blanka HUN

30. Q Qualifications C VENCKAUSKAITE Gintare LTU

31. Q Qualifications C CLOUVEL Elodie FRA

32. Q Qualifications C ZILLEKENS Annika GER

33. Q Qualifications C KOHLMANN Janine GER

34. Q Qualifications C ISMAIL Malak EGY

35. Q Qualifications C KIM Unju KOR

36. Q Qualifications C ZHANG Mingyu CHN

Foto: FIPM