Calendario Serie B oggi: orari 30 agosto, chi gioca, programma, tv e streaming

Dopo i primi quattro match giocati nella serata di ieri, continua anche oggi il programma di gara della terza giornata della Serie B 2023-2024: quattro le partite che metteranno momentaneamente la parola fine, in attesa dei match rinviati a data da destinarsi (Como-Lecco, Sudtirol-X), sul turno numero 3 del campionato cadetto.

Come nella serata precedente, anche quest’oggi tutti gli incontri si svolgeranno in contemporanea alle 20.30: il match più affascinante dell’intera giornata di Serie B metterà di fronte Sampdoria e Venezia al Ferraris: i blucerchiati dopo la sconfitta rimediata in casa con il Pisa per 2-0, devono cambiare rotta contro una squadra che, anch’essa, ha floppato nella scorsa giornata, ottenendo solamente un pari tra le mura amiche con il Cosenza, risultati non all’altezza di due formazioni che puntano con credenziali alla Serie A.

Chi invece ha trovato la prima vittoria in campionato nel weekend conclusosi da poco è stato il Bari, usciti vincenti dalla trasferta di Cremona grazie alla rete di Giuseppe Sibilli: i pugliesi si troveranno di fronte il Cittadella al San Nicola nella serata odierna, un’occasione ghiotta per conquistare altri tre punti preziosi verso l’obiettivo promozione, anche se i veneti non sono un avversario semplice da affrontare.

Tre punti che cerca anche lo Spezia con il Catanzaro: i calabresi hanno trovato la loro prima vittoria in Serie B dopo un ritorno atteso 17 anni grazie al successo per 2-1 con la Ternana, mentre i liguri hanno disputato solamente la prima partita del campionato con il Sudtirol, match che è terminato con un pirotecnico 3-3. L’ultimo incontro della serata vedrà in campo la Ternana, la quale ospiterà la Cremonese: entrambe le squadre, rimaste a secco di vittorie nelle prime due partite, cercano il primo successo stagionale.

Di seguito il programma e il calendario completo di tutte le partite di oggi valevoli per la terza giornata della Serie B 2023-2024: i match saranno trasmessi in tv su Sky, mentre la diretta streaming sarà affidata a Dazn, Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO SERIE B 2023-2024 OGGI

Mercoledì 30 agosto

Ore 20.30 Sampdoria-Venezia – Diretta tv sul canale 251 di Sky, diretta streaming su Dazn, Now Tv e Sky Go

Ore 20.30 Catanzaro-Spezia – Diretta tv sul canale 252 di Sky, diretta streaming su Dazn, Now Tv e Sky Go

Ore 20.30 Ternana-Cremonese – Diretta tv sul canale 253 di Sky, diretta streaming su Dazn, Now Tv e Sky Go

Ore 20.30 Bari-Cittadella – Diretta tv sul canale 254 di Sky, diretta streaming su Dazn, Now Tv e Sky Go

PROGRAMMA SERIE B 2023-2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky.

Diretta streaming: Dazn, Sky Go, Now Tv.

Foto: Lapresse