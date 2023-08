Calendario Mondiali tiro a segno 2023 oggi: orari 23 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Terz’ultimo giorno di gare in quel di Baku, città dell’Azerbaijan che sta ospitando i Campionati Mondiali 2023 di tiro a segno. Oggi, mercoledì 23 agosto, saranno ben le quattro le Finali in programma: la pistola standard 25 m maschile , pistola standard 25 m femminile, carabina a terra 50 m femminile e carabina a terra 50 m mista.

Una giornata che si appresta a essere molto intensa in cui però non sarà presente alcun atleta italiano. La spedizione azzurra infatti ha concluso la sua rassegna iridata.

L’orario di inizio è fissato per le 7:00, momento in cui comincerà la prova della carabina a terra 50 m femminile, in contemporanea ci saranno le due finali dirette della pistola. Alle 8:30 sarà invece la volta della seconda parte di carabina (8:30) che precederà la Finale (12:00).

Trattandosi di specialità non olimpiche, le gare di oggi non avranno alcuna copertura streaming.

MONDIALI TIRO A SEGNO: GLI ITALIANI IMPEGNATI OGGI

Nessuno

MONDIALI TIRO A SEGNO: IL PROGRAMMA DELLE GARE DI OGGI (MERCOLEDI’ 23 AGOSTO)

Mercoledì 23 agosto

07.00 Carabina a terra 50m femminile 1a parte

07.00 Pistola standard 25m maschile (Finale diretta)

07.00 Pistola standard 25m femminile (Finale diretta)

08.30 Carabina a terra 50m femminile 2a parte (Finale diretta)

12.00 Carabina a terra 50m mista (Finale diretta)

MONDIALI TIRO A SEGNO 2023: DOVE VEDERE LE GARE IN DIRETTA OGGI

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Foto: LaPresse