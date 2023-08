Calendario Mondiali tiro a volo 2023 oggi: orari 23 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Dopo due giorni di pausa ripartono le gare a Baku, Capitale dell’Azerbaijan che sta ospitando i Campionati Mondiali 2023 di tiro a volo. Nella giornata di oggi, mercoledì 23 agosto, cominceranno infatti la prima tranche di qualificazioni della specialità trap, con tanti azzurri pronti a fare bene.

La Nazionale italiana si affiderà infatti a sei atleti competitivi, motivati a brillare nella fossa azera. In campo femminile saranno della partita Jessica Rossi, Silvana Stanco e Maria Lucia Palmitessa; nella prova maschile spazio invece a Giovanni Pellielo, Massimo Fabbrizi e Daniele Resca.

Le qualificazioni, sia per il circuito maschile che per quello femminile, cominceranno alle ore 6:00 italiane con 75 piattelli a testa.

Non trattandosi di Finale, le due qualificazioni di oggi non saranno trasmesse in diretta streaming. Di seguito il programma.

MONDIALI TIRO A VOLO: GLI ITALIANI IMPEGNATI OGGI

Trap maschile

Giovanni Pellielo, Massimo Fabbrizi e Daniele Resca

Trap femminile

Jessica Rossi, Silvana Stanco e Maria Lucia Palmitessa

MONDIALI TIRO A VOLO: IL PROGRAMMA DELLE GARE DI OGGI (MERCOLEDI’ 23 AGOSTO)

Mercoledì 23 agosto

06.00 Qualificazioni trap uomini (75 piattelli)

06.00 Qualificazioni trap donne (75 piattelli)

MONDIALI TIRO A VOLO 2023: DOVE VEDERE LE GARE IN DIRETTA OGGI

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Foto: LaPresse