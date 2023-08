Calendario Mondiali sollevamento pesi 2023: programma, orari, tv, streaming

Manca ormai una sola settimana al via dei Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi, in programma da lunedì 4 a domenica 17 settembre in quel di Riyadh. La capitale dell’Arabia Saudita si appresta ad ospitare una rassegna iridata fondamentale anche in ottica qualificazione a cinque cerchi in vista dei Giochi di Parigi 2024.

Questa edizione del Mondiale rappresenta infatti il primo dei due eventi obbligatori da disputare (il secondo sarà la tappa di World Cup in Thailandia ad aprile 2024) nel percorso di ciascun atleta per ottenere l’eleggibilità olimpica. L’Italia si presenta in Medio Oriente con 9 elementi, 5 al maschile e 4 in campo femminile, per cercare di migliorare la situazione nei vari ranking di qualificazione per Parigi.

Nino Pizzolato è la punta di diamante della spedizione tricolore e vedremo se le sue condizioni fisiche gli consentiranno di gareggiare nei -89 kg, per mettere a referto una misura ed iscriversi ufficialmente alla Road to Paris. Tra gli uomini il Bel Paese schiera anche Sergio Massidda nei -61 kg, Mirko Zanni nei -73 kg, Oscar Reyes Martinez nei -81 (categoria non olimpica) e Cristiano Ficco nei -89 kg.

Obiettivo Olimpiadi nel mirino ma non semplice nel settore femminile per Giulia Imperio nei -49 kg, Lucrezia Magistris nei -59 kg e Giulia Miserendino nei -71 kg, mentre la giovane promessa Celine Delia fa il suo debutto assoluto in un Mondiale Senior e proverà a stupire nella -55 kg (non olimpica). Al momento non è prevista la copertura televisiva dell’evento in Italia, ma nei prossimi giorni dovrebbero emergere degli aggiornamenti per quanto riguarda gli streaming.

Di seguito il calendario completo con gli orari italiani dei gruppi A di ogni categoria di peso ai Campionati Mondiali di pesistica olimpica 2023:

CALENDARIO MONDIALI SOLLEVAMENTO PESI 2023

Lunedì 4 settembre

Ore 18.00 Finale 45 kg femminile

Martedì 5 settembre

Ore 15.30 Finale 49 kg femminile

Ore 18.00 Finale 55 kg maschile

Mercoledì 6 settembre

Ore 15.30 Finale 61 kg maschile

Ore 18.00 Finale 55 kg femminile

Giovedì 7 settembre

Ore 18.00 Finale 67 kg maschile

Venerdì 8 settembre

Ore 18.00 Finale 59 kg femminile

Sabato 9 settembre

Ore 18.00 Finale 73 kg maschile

Domenica 10 settembre

Ore 18.00 Finale 64 kg femminile

Lunedì 11 settembre

Ore 15.30 Finale 81 kg maschile

Ore 18.00 Finale 89 kg maschile

Mercoledì 13 settembre

Ore 15.30 Finale 96 kg maschile

Ore 18.00 Finale 71 kg femminile

Giovedì 14 settembre

Ore 15.30 Finale 76 kg femminile

Ore 18.00 Finale 102 kg maschile

Venerdì 15 settembre

Ore 15.30 Finale 81 kg femminile

Ore 18.00 Finale 87 kg femminile

Sabato 16 settembre

Ore 15.30 Finale +87 kg femminile

Ore 18.00 Finale 109 kg maschile

Domenica 17 settembre

Ore 15.30 Finale +109 kg maschile

Foto: FIPE