Calendario Mondiali nuoto giovanili 2023: programma, orari, tv, streaming

Dal 4 al 9 settembre Netanya (Israele) ospiterà l’edizione 2023 dei Mondiali 2023 juniores di nuoto. In programma sei giornate di gare presso il Wingate Institute con al via 645 nuotatori provenienti da 93 federazioni nazionali. L’Italia, reduce dai grandi successi degli Eurojunior di Belgrado (Serbia), vorrà replicare, mettendo in mostra tutte le proprie qualità.

La formazione di Marco Menchinelli, infatti, risponderà presente con un gruppo molto interessanti di atleti che si cimenterà in un contesto molto qualificato. Fari puntati su Sara Curtis, Lorenzo Ballarati, Alessandro Ragaini e tanti altri che puntano al miglioramento cronometrico e, ovviamente, alla medaglia.

La copertura tv/streaming della manifestazione iridata è da comunicare in via ufficiale. Tuttavia OA Sport vi offrirà le consuete DIRETTE LIVE testuali per non farvi perdere proprio niente. Di seguito il programma completo delle giornate di gare:

CALENDARIO MONDIALI JUNIORES NUOTO 2023

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO JUNIORES 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: da stabilire

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Matti Ferru Swim4Life Magazine