Calendario Mondiali mountain bike 2023 oggi: orari 12 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi sabato 12 agosto va in scena la decima giornata dei Mondiali 2023 di ciclismo. A Glasgow (Gran Bretagna) prosegue la rassegna iridata dedicata a tutte le specialità sulle due ruote, dalla strada alla mountain bike. Sarà una giornata particolarmente importante proprio per quanto riguarda lo sterrato, con l’ultima giornata che sarà riservata alle prove élite al maschile e al femminile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara oggi sabato 12 agosto ai Mondiali 2023 di mountain bike. Le gare saranno disponibili su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI MOUNTAIN BIKE 2023 OGGI

12.30 MOUNTAIN BIKE – Cross-country élite femminile – diretta su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

16.30 MOUNTAIN BIKE – Cross-country élite maschile – diretta su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

PROGRAMMA MONDIALI MOUNTAIN BIKE 2023 OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 per gli abbonati.



Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI MOUNTAIN BIKE 2023

12.30 MOUNTAIN BIKE – Cross-country élite femminile: Martina Berta, Giada Specia, Greta Seiwald, Chiara Teocchi

16.30 MOUNTAIN BIKE – Cross-country élite maschile: Luca Braidot, Daniele Braidot, Nadir Colledani, Juri Zanotti

Foto: LiveMedia/Roberto Tommasini