Calendario Mondiali ciclismo Glasgow 2023 oggi: orari 6 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 6 agosto va in scena la quarta giornata dei Mondiali 2023 di ciclismo. A Glasgow (Gran Bretagna) prosegue la super rassegna iridata dedicata a tutte le specialità sulle due ruote. Spazio all’attesissima prova in linea maschile su strada, ma anche alle gare su pista e alla mountain bike. L’Italia spera in una magia quasi impossibile nell’appuntamento oggettivamente più prestigioso dell’intera manifestazione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara oggi domenica 6 agosto ai Mondiali 2023 di ciclismo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD ed Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Glasgow sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO 2023 OGGI

Domenica 6 agosto

10.00 MOUNTAIN BIKE – Cross Country Marathon maschile

10.30 MOUNTAIN BIKE – Cross Country Marathon femminile

10.30 CICLISMO SU STRADA – Prova in linea maschile

11.22 CICLISMO SU PISTA – Inseguimento individuale maschile, qualificazioni

12.56 CICLISMO SU PISTA – Keirin femminile, quarti di finale

14.09 CICLISMO SU PISTA – Sprint maschile, quarti di finale

15.28 CICLISMO SU PISTA – Omnium maschile, Scratch

16.00 BMX – Freestyle Park maschile, semifinale

19.13 CICLISMO SU PISTA – Keirin femminile, semifinali

19.22 CICLISMO SU PISTA – Omnium maschile, Tempo Race

19.34 CICLISMO SU PISTA – Eliminazione femminile

20.01 CICLISMO SU PISTA – Inseguimento individuale, finali

20.16 CICLISMO SU PISTA – Omnium maschile, Eliminazione

20.57 CICLISMO SU PISTA – Keirin femminile, finali

21.12 CICLISMO SU PISTA – Omnium maschile, Corsa a punti

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2023 OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv:RaiSportHD dalle ore 10.30 alle ore 14.45 (prova in linea maschile, con finestre sul ciclismo su pista e sulla BMX); Rai 2 dalle ore 14.45 alle ore 20.30 (prova in linea maschile con finestre sul ciclismo su pista e sulla BMX, poi integralmente la sessione serale di ciclismo su pista); RaiSportHD dalle ore 20.30 alle ore 21.45; Eurosport 1 dalle ore 10.30 per la prova in linea maschile su strada; Eurosport 2 dalle ore 12.00 per il ciclismo su pista; Eurosport 1 dalle ore 17.30 per il ciclismo su pista.



Diretta streaming: Rai Play dalle ore 10.30 alle ore 21.45; Eurosport.it, Discovery+ con dirette tematiche per ciclismo su strada, ciclismo su pista, BMX; Sky Go, NOW, DAZN per il ciclismo su strada e il ciclismo su pista.

Diretta Live testuale: OA Sport per il ciclismo su strada e il ciclismo su pista.

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI CICLISMO 2023

10.00 MOUNTAIN BIKE – Cross Country Marathon maschile: Fabian Rabensteiner, Samuele Porro, Diego Rosa, Lorenzo Samparisi, Dario Cherchi, Juri Ragnoli;

10.30 MOUNTAIN BIKE – Cross Country Marathon femminile: Claudia Peretti, Sandra Mairhofer

10.30 CICLISMO SU STRADA – Prova in linea maschile: Andrea Bagioli, Filippo Baroncini, Alberto Bettiol, Daniel Oss, Lorenzo Rota, Kristian Sbaragli, Matteo Trentin, Simone Velasco

11.22 CICLISMO SU PISTA – Inseguimento individuale maschile, qualificazioni: Filippo Ganna (da confermare), Jonathan Milan, Manlio Moro, Niccolò Galli

12.56 CICLISMO SU PISTA – Keirin femminile, quarti di finale: Miriam Vece

15.28 CICLISMO SU PISTA – Omnium maschile, Scratch: Elia Viviani

16.00 BMX – Freestyle Park maschile, semifinale: Alessandro Barbero

19.13 CICLISMO SU PISTA – Keirin femminile, semifinali: eventuale Miriam Vece

19.22 CICLISMO SU PISTA – Omnium maschile, Tempo Race: Elia Viviani

19.34 CICLISMO SU PISTA – Eliminazione femminile: Rachele Barbieri

20.01 CICLISMO SU PISTA – Inseguimento individuale, finali: eventuali Filippo Ganna, Jonathan Milan, Manlio Moro, Niccolò Galli

20.16 CICLISMO SU PISTA – Omnium maschile, Eliminazione: Elia Viviani

20.57 CICLISMO SU PISTA – Keirin femminile, finali: eventuale Miriam Vece

21.12 CICLISMO SU PISTA – Omnium maschile, Corsa a punti: Elia Viviani

Foto: Lapresse