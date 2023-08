Calendario Mondiali ciclismo Glasgow 2023 oggi: orari 11 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi venerdì 11 agosto va in scena la nona giornata dei Mondiali 2023 di ciclismo. A Glasgow (Gran Bretagna) prosegue la super rassegna iridata dedicata a tutte le specialità sulle due ruote. Spazio soprattutto alla cronometro maschile su strada, dove l’Italia vuole sognare in grande con Filippo Ganna.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara oggi venerdì 11 agosto ai Mondiali 2023 di ciclismo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD ed Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Glasgow sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO 2023 OGGI

10.00 CICLISMO TRIALS – Elite maschile 20”, semifinale – Diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+

11.10 CICLISMO INDOOR – Artistico a coppie femminili, qualificazioni – Non è prevista diretta tv/streaming

11.14 CICLISMO SU STRADA – Cronometro individuale juniores maschile – Diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+

12.30 MOUNTAIN BIKE – Cross-country Under 23 maschile – Diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+

12.35 CICLISMO INDOOR – Artistico individuale maschile, qualificazioni – Non è prevista diretta tv/streaming

15.00 CICLISMO TRIALS – Elite femminile 26”, semifinale – Diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+

15.21 CICLISMO SU STRADA – Cronometro individuale elite maschile – Diretta tv su Rai 2, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

16.30 MOUNTAIN BIKE – Cross-country Under 23 femminile – Diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+

20.15 CICLISMO INDOOR – Artistico a coppie femminile, finale – Diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+

21.00 CICLISMO INDOOR – Cycle-ball maschile, League A: primo round – Diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI CICLISMO 2023

11.14 CICLISMO SU STRADA – Cronometro individuale juniores maschile: Davide Donati (ore 11.55), Luca Giaimi (ore 12.56)

12.30 MOUNTAIN BIKE – Cross-country Under 23 maschile: Andreas Emanuele Vittone, Matteo Siffredi, Emanuele Bocchio Vega, Cristian Bernardi

15.21 CICLISMO SU STRADA – Cronometro individuale elite maschile: Mattia Cattaneo (ore 16.38), Filippo Ganna (ore 16.58)

16.30 MOUNTAIN BIKE – Cross-country Under 23 femminile: Lucia Bramati, Sara Cortinovis

