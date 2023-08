Calendario Mondiali calcio femminile 2023: orari dai quarti alla finale, tabellone, programma, tv, streaming

Ci si avvicina alla stretta finale. I Mondiali di calcio femminile 2023 sono sempre più nella fase calda. Sono noti i nomi delle otto squadre che hanno staccato il biglietto per i quarti di finale: Spagna, Olanda, Giappone, Svezia, Australia, Francia, Inghilterra e Colombia.

Queste compagini si incroceranno nella due-giorni dell’11-12 agosto, che definirà le semifinali della rassegna iridata. Una competizione in cui le sorprese non sono mancate. Fra tutte, le eliminazioni degli Stati Uniti negli ottavi di finale contro la Svezia e nei gironi di Germania e Canada (oro olimpico a Tokyo).

La copertura televisiva sarà affidata ai canali Rai: Rai 2 HD trasmetterà il primo e terzo quarto di finale, come la prima semifinale, mentre la seconda andrà in onda su Rai Sport HD. Sempre su quest’ultimo canale sarà possibile seguire la Finale per il titolo mondiale. Sarà possibile seguire in streaming la competizione su RaiPlay e integrare i match non coperti dalla tv di Stato con la piattaforma a pagamento FIFA+.

Di seguito il calendario dei mondiali di calcio femminile:

CALENDARIO MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023

QUARTI DI FINALE (Orari italiani)

Venerdì 11 agosto

(A) 03:00 Spagna vs Olanda al Wellington Regional Stadium (Wellington/Te Whanganui-a-tara)

(B) 09:30 Giappone vs Svezia all’Eden Park (Auckland/Tāmaki Makaurau)

Sabato 12 agosto

(C) 09:00 Australia vs Francia al Brisbane Stadium (Brisbane/Meaanjin)

(D) 12:30 Inghilterra vs Colombia allo Stadium Australia (Sydney/Gadigal)

SEMIFINALI (Orari italiani)

Martedì 15 agosto

(i) 10:00 Vincente A vs Vincente B all’Eden Park (Auckland/Tāmaki Makaurau)

Mercoledì 16 agosto

(ii) 12:00 Vincente A vs Vincente B all’Eden Park (Auckland/Tāmaki Makaurau)

FINALE 3°/4° POSTO (Orari italiani)

Sabato 19 agosto

10:00 Perdente i vs Perdente ii al Brisbane Stadium (Brisbane/Meaanjin)

FINALE 1°/2° POSTO (Orari italiani)

Domenica 20 agosto

12:00 Vincente i vs Vincente ii allo Stadium Australia (Sydney/Gadigal)

MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Foto: LaPresse