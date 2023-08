Calendario Mondiali calcio femminile 2023 oggi: orari 8 agosto, programma, tv, streaming

Oggi, martedì 8 agosto, cala il sipario sugli ottavi di finale dei Mondiali 2023 di calcio femminile. Ultimi due incroci prima dei quarti e quindi giornata importante che andrà a definire il tabellone delle formazioni con il pass del prossimo turno.

Alle ore 10.00 italiane Colombia e Giamaica si affronteranno in una sfida molto interessante tra due compagini che hanno stupito nelle loro prestazioni. Il riferimento è soprattutto alle giamaicane, che nel loro percorso sono state in grado di fermare sul pari la Francia e il Brasile, staccando il biglietto pr gli ottavi con la vittoria 1-0 contro Panama. Ancora più rimarchevole quanto fatto dalle colombiane, capaci di sconfiggere la Germania e di terminare in vetta al Gruppo H.

Alle 13.00 l’ultimo ottavo sarà tra la Francia e il Marocco in un confronto nel quale non ci sono solo significati calcistici, ma anche sociali, e dove le transalpine partono coi favori del pronostico. Tuttavia, le marocchine cercheranno di replicare quanto fatto dai colleghi nel corso della rassegna iridata in Qatar dell’anno passato.

Le due partite odierne avranno una differente copertura: Colombia-Giamaica sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD, in streaming su RaiPlay; Francia-Marocco sarà in diretta streaming su FIFA+.

CALENDARIO MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023 OGGI

Martedì 8 agosto (Orari italiani)

10:00 Colombia-Giamaica al Melbourne Rectangular Stadium (Melbourne/Naarm) – Diretta tv su RaiSport HD

13:00 Francia-Marocco all’Hindmarsh Stadium (Adelaide/Tarntanya) – Diretta streaming su FIFA+

MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (Colombia-Giamacia)

Diretta streaming: RaiPlay (Colombia-Giamaica), FIFA+ (Francia-Marocco)

Foto: LaPresse