Calendario Mondiali calcio femminile 2023 oggi: orari 2 agosto, programma, tv, streaming

Continueranno oggi, mercoledì 2 agosto, i Mondiali 2023 di calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda. Nella giornata odierna si disputeranno altre quattro partite valide per la terza e ultima giornata della fase a gironi e lo spettacolo di certo non mancherà.

Quest’oggi sarà il grande giorno dell’Italia: le azzurre di Milena Bertolini affronteranno il Sudafrica alle 9:00 nell’ultima giornata del gruppo G per andare a caccia del pass per gli ottavi di finale. Il Bel Paese, che in questo momento si trova in seconda posizione nel girone con tre punti, sarà obbligato a vincere per avere la certezza del passaggio del turno, mentre se contro il Sudafrica arriverà un pareggio, diventerà decisivo l’esito dell’altro match del girone (sempre in programma alle 9:00) tra Svezia (già qualificata agli ottavi grazie ai 6 punti conquistati nelle prime due partite) e Argentina (attualmente terza con un punto e con la possibilità di superare l’Italia) per capire chi potrà poi giocare gli ottavi di finale. Con una sconfitta, invece, sarebbe eliminazione certa per le azzurre (in questo caso il Sudafrica supererebbe infatti l’Italia). Da segnalare che chi terminerà il girone in prima posizione sfiderà poi l’Olanda (prima nel gruppo E) nella prima partita della fase a eliminazione diretta, mentre chi chiuderà al secondo posto affronterà gli Stati Uniti.

Alle 12.00 si disputeranno poi gli ultimi due incontri del gruppo F: in uno si sfideranno Giamaica e Brasile e nell’altro Panama e Francia. Visto che la classifica attuale del girone vede la Francia e Giamaica in testa con 4 punti, il Brasile terzo con 3 e il Panama ultimo con 0 (le ragazze di Quintana non possono dunque più raggiungere neanche la seconda posizione), quest’oggi si giocheranno la qualificazione agli ottavi soltanto le prime tre del gruppo. Per quanto riguarda questo girone non si conoscono ancora le future avversarie al primo turno della fase a eliminazione diretta: si scopriranno soltanto giovedì 3 agosto, quando terminerà anche il girone H.

L’incontro tra Italia e Sudafrica si potrà vedere in diretta tv su Rai 1 HD e in diretta streaming su Rai Play e FIFA+, mentre le altre tre sfide si potranno guardare solamente in diretta streaming su FIFA+. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intero match dell’Italia.

CALENDARIO MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023 OGGI

Mercoledì 2 agosto

Ore 9.00: Argentina – Svezia (gruppo G) al Waikato Stadium di Hamilton (Nuova Zelanda)

Ore 9.00: Italia – Sudafrica (gruppo G) allo Sky Stadium di Wellington (Nuova Zelanda) – Diretta tv su Rai 1 HD

Ore 12.00: Giamaica – Brasile (gruppo F) al Melbourne Rectangular Stadium di Melbourne (Australia)

Ore 12.00: Panama – Giamaica (gruppo F) al Sydney Football Stadium di Sydney (Australia)

MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: DOVE VEDERE LE PARTITE DI OGGI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD (solo per Italia-Sudafrica)

Diretta streaming: Rai Play (solo per Italia-Sudafrica) e FIFA+

Diretta live testuale: OA Sport (solo per Italia-Sudafrica)

Foto: LaPresse