Calendario Mondiali calcio femminile 2023 oggi: orari 1° agosto, programma, tv, streaming

Continueranno oggi, martedì 1 agosto, i Mondiali 2023 di calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda. Nella giornata odierna si disputeranno altre quattro partite valide per la terza e ultima giornata della fase a gironi e lo spettacolo di certo non mancherà.

Quest’oggi si comincerà alle ore 9:oo con gli ultimi due match del gruppo C, ovvero Portogallo-USA e Vietnam-Olanda. Saranno due partite decisive, visto che permetteranno di definire quali saranno le due squadre che giocheranno poi gli ottavi di finale (attualmente in testa alla classifica del girone C ci sono con 4 punti Usa e Olanda, seguite dal Portogallo, terzo con 3, e dal Vietnam, quarto con 0 punti e dunque già eliminato).

Alle 13.00 andranno invece in scena gli ultimi due incontri del gruppo D: in uno si affronteranno Cina e Inghilterra e nell’altro Haiti e Danimarca. Tutte queste squadre hanno ancora possibilità (chi più chi meno) di strappare il pass per gli ottavi di finale (in questo momento la classifica del girone vede l’Inghilterra in testa con 6 punti, la Danimarca e la Cina seconde con 3 e Haiti in fondo con 0) e si impegneranno dunque al massimo per far proseguire il sogno mondiale. Da segnalare che chi terminerà il girone in prima posizione sfiderà poi la Nigeria nella prima sfida della fase a eliminazione diretta, mentre chi chiuderà al secondo posto affronterà l’Australia.

Per le partite odierne non è purtroppo prevista la copertura tv, ma tutte le sfide si potranno vedere in diretta streaming su FIFA+.

CALENDARIO MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023 OGGI

Martedì 1 agosto

Ore 9.00: Portogallo – USA (girone E) all’Eden Park di Auckland (Nuova Zelanda)

Ore 9.00: Vietnam – Olanda (girone E) al Forsyth Barr Stadium di Dunedin (Nuova Zelanda)

Ore 13.00: Cina – Inghilterra (girone D) al Coopers Stadium di Adelaide (Australia)

Ore 13.00: Haiti – Danimarca (girone D) all’HBF Park di Perth (Australia)

MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: DOVE VEDERE LE PARTITE DI OGGI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non è prevista alcuna copertura tv

Diretta streaming: FIFA+

Foto: LaPresse