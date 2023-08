Calendario Liga 2023 oggi: orari 28 agosto, chi gioca, programma, tv e streaming

Quest’oggi calerà il sipario sul terzo turno de La Liga 2023-2024: saranno due le sfide che si disputeranno nella serata di lunedì, le quali metteranno la parola fine sulla giornata numero tre del massimo campionato spagnolo.

Si parte alle ore 19.30 con il match tra Getafe e Alaves: un match importante per queste due formazioni, le quali andranno alla caccia di tre punti fondamentali per la corsa salvezza. Al momento, i padroni di casa si trovano a quota un punto, ottenuto grazie al pareggio contro il Barcellona della giornata d’esordio, mentre gli ospiti vantano un successo risalente alla scorsa giornata con il Siviglia per 4-3.

La terza tornata di quest’edizione de La Liga si chiuderà alle 21.30 con il derby madrileno tra Rayo Vallecano e Atletico Madrid: i Colchoneros di Diego Pablo Simeone vorranno reagire al successo ottenuto dal Real Madrid sul Celta Vigo per 1-0 per non perdere troppi punti sui rivali cittadini, contro un avversario tosto, che nelle prime due giornate ha sempre vinto per 2-0 su Almeria e Granada.

Di seguito il calendario e il programma completo delle partite di oggi valevoli per la terza giornata de La Liga 2023-2024: entrambi i match saranno trasmessi in streaming su Dazn.

CALENDARIO LIGA 2023-2024 OGGI

Lunedì 28 agosto

Ore 19.30 Getafe-Alaves – Diretta streaming su Dazn

Ore 21.30 Rayo Vallecano-Atletico Madrid – Diretta streaming su Dazn

PROGRAMMA LIGA 2023-2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: Dazn.

Foto: Lapresse