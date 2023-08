Calendario Liga 2023 oggi: orari 27 agosto, chi gioca, programma, tv e streaming

Continua incessante lo svolgimento delle partite in programma per la terza giornata de La Liga 2023-2024: in vista dei posticipi di domani che chiuderanno il turno, saranno tre le sfide che si disputeranno quest’oggi.

Si parte immediatamente con il botto: alle 17.30 il Barcellona di Xavi farà visita al Villarreal per il match più interessante del giorno. I blaugrana devono reagire alla vittoria per 1-0 ottenuta dal Real Madrid in trasferta col Celta Vigo, che ha permesso ai madrileni di allungare momentaneamente a +5 sui catalani. Il Barcellona andrà su un campo insidioso contro una squadra che, dopo la sconfitta iniziale con il Betis, è riuscita a strappare i primi tre punti del campionato a Maiorca nella scorsa tornata.

Due ore più tardi sarà la volta del sorprendente Valencia, rimasto a punteggio pieno dopo due partite, il quale ospiterà l’Osasuna, reduce da una serie negativa che dura da tre match tra campionato e preliminari di Conference League. La sfida conclusiva di questa domenica vedrà di fronte l’Athletic Bilbao e il Betis Siviglia alle 21.30, per un incontro tra due squadre che si candidano per essere la sorpresa di questo campionato.

Di seguito il calendario e il programma completo delle partite di oggi valevoli per la terza giornata de la Liga 2023-2024: tutte le sfide saranno trasmesse in streaming su Dazn.

CALENDARIO LIGA 2023-2024 OGGI

Domenica 27 agosto

Ore 17.30 Villarreal-Barcellona – Diretta streaming su Dazn

Ore 19.30 Valencia-Osasuna – Diretta streaming su Dazn

Ore 21.30 Athletic Bilbao-Betis Siviglia – Diretta streaming su Dazn

PROGRAMMA LIGA 2023-2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: Dazn.

