Calendario Liga 2023 oggi: orari 21 agosto, chi gioca, programma, tv e streaming

La seconda giornata della Liga 2023-2024 si avvia al termine: due le sfide che oggi metteranno la parola fine sulla tornata numero due della 93ma edizione del massimo campionato spagnolo.

Si parte alle 19.00 con il match tra l’Alaves e il Siviglia: la formazione andalusa, allenata da Josè Luis Mendilibar, cerca la prima gioia stagionale dopo la sconfitta in apertura di campionato davanti al proprio pubblico contro il Valencia per 2-1 e la finale persa ai rigori contro il Manchester City nella Supercoppa Europea, al termine di un match comunque ben giocato dai biancorossi. Programma che si chiude alle 21.30 con la sfida tra il Granada e il Rayo Vallecano: gli ospiti cercheranno a rimanere a punteggio pieno contro gli andalusi, i quali vanno alla caccia dei primi punti in campionato.

Di seguito il programma e il calendario delle partite di oggi valevoli per la seconda giornata della Liga 2023-2024. Entrambe le sfide saranno trasmesse in streaming da Dazn.

CALENDARIO LIGA 2023-2024 OGGI

Lunedì 21 agosto:

Ore 19.00 Alaves-Siviglia – Diretta streaming su Dazn

Ore 21.30 Granada- Rayo Vallecano – Diretta streaming su Dazn

PROGRAMMA LIGA 2023-2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: Dazn.

