Calendario Liga 2023 oggi: orari 20 agosto, chi gioca, programma, tv e streaming

Mentre in Italia il campionato è partito nella serata di ieri, in Spagna la Liga 2023-2024 è iniziata il fine settimana scorso: oggi si disputeranno ben tre match valevoli per la seconda giornata del massimo campionato spagnolo, in attesa degli ultimi due incontri che si svolgeranno lunedì e che chiuderanno il programma del turno in questione.

La prima delle tre partite a prendere il via in questa domenica sarà la sfida tra il Girona e il Getafe, il cui start è fissato per le 19.00. Mezz’ora più tardi, il Barcellona di Xavi vorrà ottenere la prima vittoria in campionato, contro il Cadiz, nell’insolita cornice dello Stadio Olimpico Lluìs Companys che, a causa della ristrutturazione del Camp Nou, sarà il teatro delle partite casalinghe dei blaugrana in questa stagione.

Il programma giornaliero si chiude con il big match della giornata: infatti alle 21.30 il Betis di Manuel Pellegrini ospiterà l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Entrambe le squadre vorranno ripetersi dopo le vittorie, ottenute rispettivamente contro Villarreal e Granada, per rimanere a punteggio pieno dopo due giornate.

Di seguito il calendario e il programma completo delle partite di oggi valevoli per la Liga 2023-2024: tutte e tre i match saranno visibili in streaming su Dazn.

CALENDARIO LIGA 2023-2024 OGGI

Domenica 20 agosto:

Ore 19.00 Girona-Getafe – Diretta streaming su Dazn

Ore 19.30 Barcellona-Cadiz – Diretta streaming su Dazn

Ore 21.30 Betis-Atletico Madrid – Diretta streaming su Dazn

PROGRAMMA LIGA 2023-2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: Dazn.

Foto: Lapresse