Calendario Europei volley femminile 2023 oggi: orari partite 16 agosto, programma, tv, streaming

La vittoria dell’Italia contro la Romania nella serata di ieri, nella splendida cornice dell’Arena di Verona, ha dato il via ai Campionati Europei di volley femminile 2023. La manifestazione continentale continua nel suo programma oggi con tre partite, una delle quali verrà disputata in Estonia, uno degli altri tre paesi ospitanti insieme a Germania e Belgio.

La partita di Tallinn sarà quella che vedrà scontrarsi proprio le padrone di casa contro la nazionale francese, in un match già importante per le speranze di qualificazione nel gruppo D. Il palcoscenico degli altri due incontri sarà invece l’Arena di Monza: prima in campo Svizzera- Bosnia ed Herzegovina, poi Bulgaria-Croazia, due match validi per il gruppo B, quello che contiene anche l’Italia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite di oggi mercoledì 16 agosto, agli Europei 2023 di volley femminile. Il match tra Bulgaria e Croazia sarà l’unico ad essere trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD ed in diretta streaming su Rai Play. Gli altri incontri saranno trasmessi in streaming esclusivamente su EuroVolley TV.

PROGRAMMA EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2023 OGGI

Mercoledì 16 agosto

Ore 18:00 – Estonia vs Francia (diretta streaming su EuroVolley TV)

Ore 19:00 – Svizzera vs Bosnia ed Herzegovina (diretta streaming su EuroVolley TV)

Ore 21:00 – Bulgaria vs Croazia (diretta tv su RaiSport HD, diretta streaming su RaiPlay e EuroVolley TV)

EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2023, COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (solo Bulgaria-Croazia)

Diretta streaming: Rai Play (solo Bulgaria-Croazia), EuroVolley TV

Foto: FIVB