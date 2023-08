Hockey prato femminile, Europei 2023: il calendario delle partite dell’Italia. Programma, orari, tv, streaming

Parte l’appuntamento dell’anno per l’Italia dell’hockey su prato. In quel di Moenchengladbach dal 18 al 26 agosto prossimi in scena gli Europei al femminile con anche la Nazionale azzurra guidata da Robert Justus impegnata.

Azzurre che ovviamente non partono con i favori del pronostico ma che vogliono ben disimpegnarsi per far capire che, con il passare degli anni, c’è stato un netto progresso.

Andiamo a scoprire il calendario delle partite dell’Italia.

EUROPEI HOCKEY SU PRATO 2023: LE PARTITE DELL’ITALIA

GIRONE

Sabato 19 agosto

Ore 11.00 Italia-Belgio

Domenica 20 agosto

Ore 19.45 Italia-Spagna

Martedì 22 agosto

Ore 14.45 Italia-Olanda

EUROPEI HOCKEY SU PRATO 2023: COME SEGUIRLI IN TV O STREAMING

Tutte le partite, sia dell’Europeo al maschile che di quello al femminile, sono visibili sulla piattaforma streaming sport1extra.de al costo di 19.99 euro.

Foto: FIH