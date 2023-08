Calendario Bundesliga 2023 oggi: orari 27 agosto, chi gioca, programma, tv e streaming

Sta per chiudersi la seconda giornata delle Bundesliga 2023-2024: sono infatti rimaste solamente due le sfide che devono completare il programma di partite del turno che avrà la sua fine proprio nella domenica odierna.

Si parte alle 15.30 con la sfida tra Mainz e Eintracht Francoforte: le Aquile del Meno, dopo l’esordio positivo in casa contro il Darmstadt, hanno ottenuto solo un pari dalla trasferta bulgara con il Levski Sofia nell’andata dei playoff di Conference League. La squadra di Dino Toppmoller cercherà di riscattarsi nel derby Reno-Meno contro i vicini renani, ancora a secco di punti in classifica.

Due ore più tardi sarà la volta del Bayern Monaco di Thomas Tuchel, opposto in casa all’Augsburg per una sfida tutta bavarese: i campioni in carica di Germania cercano altri tre comodi punti contro un avversario decisamente inferiore sulla carta, dopo il netto successo arrivato in casa del Werder Brema per 4-0. Attesa per quello che succederà in casa Bayern per quanto riguarda Benjamin Pavard: il difensore francese, intenzionato a trasferirsi all’Inter, non ha ancora ricevuto l’ok da Tuchel, il quale lo ritiene ancora un giocatore utile per la rosa, ma l’ex Stoccarda sta spingendo per andare via dalla Germania e per approdare a Milano.

Di seguito il calendario e il programma completo delle partite di oggi valevoli per la seconda giornata della Bundesliga 2023-2024: le partite saranno trasmesse su Sky Sport Action (Mainz-Eintracht) e Sky Sport Calcio (Bayern Monaco-Augsburg), mentre la diretta streaming sarà garantita da Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO BUNDESLIGA 2023-2024 OGGI

Domenica 27 agosto

Ore 15.30 Mainz-Eintracht Francoforte – Diretta tv su Sky Sport Action, diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 17.30 Bayern Monaco-Augsburg – Diretta tv su Sky Sport Calcio, diretta streaming su Now Tv e Sky Go

PROGRAMMA BUNDESLIGA 2023-2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Action (Mainz-Eintracht Francoforte), Sky Sport Calcio (Bayern Monaco-Augsburg).

Diretta streaming: Now Tv, Sky Go.

Foto: Lapresse