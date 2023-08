Calendario Bundesliga 2023 oggi: orari 20 agosto, chi gioca, programma, tv e streaming

E’ iniziata la Bundesliga 2023-2024: il via del massimo campionato tedesco lo ha dato il Bayern Monaco, campione in carica da dieci stagioni, che nella serata di venerdì ha annichilito il Werder Brema, battuto a domicilio per 4-0. Quest’oggi si disputeranno altre due partite, le quali chiuderanno il programma della prima giornata del campionato.

Alle 15.30 inizierà la stagione dell’Union Berlino, formazione appartenete alla zona orientale della capitale, che sfiderà il Mainz: c’è curiosità intorno ai berlinesi, i quali disputeranno per la prima volta la fase a gironi della Champions League, e che per l’occasione hanno messo a segno colpi importanti come quelli di Robin Gosens e Kevin Volland.

Il programma della prima giornata avrà fine alle 17.30 con il derby dell’Assia tra l’Eintracht Francoforte e il Darmstadt, squadra neopromossa in Bundesliga: le aquile hanno visto partire giocatori importanti della propria formazione come Evan N’Dicka e Daichii Kamada, trasferitisi nella capitale d’Italia, rispettivamente sponda Roma e Lazio, i cui posti sono stati presi da William Pacho e Roman Skhiri.

Di seguito il calendario del programma giornaliero della Bundesliga 2023-2024: la sfida tra Union Berlino e Mainz sarà trasmessa da Sky Sport Action in tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e Now Tv.

CALENDARIO BUNDESLIGA OGGI

Domenica 20 agosto:

Ore 15.30 Union Berlino-Mainz – Diretta tv su Sky Sport Action, diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 17.30 Eintracht Francoforte-Darmstadt – Dirette tv e streaming non previste

PROGRAMMA BUNDESLIGA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Action (Union Berlino-Mainz).

Diretta streaming: Now Tv, Sky Go (Union Berlino-Mainz).

Foto: Lapresse