Calciomercato Serie B: tutti i colpi della settimana (7-13 agosto), acquisti, cessioni e trattative

Sampdoria molto mobile sul mercato, che dopo aver ceduto in prestito Emil Audero all’Inter ottiene dai nerazzurri, sempre a titolo temporaneo con opzione di riscatto e controriscatto, Filip Stankovic, che si è ben distinto durante le amichevoli estive. Blucerchiati che cercano anche Sebastiano Esposito, il cui passaggio al Verona pare tramontato.

Pisa che, dopo l’arrivo di Miguel Veloso, mette un altro carico da novanta con Marco D’Alessandro, oltre centoquaranta presenze in Serie A con sette reti segnate. Il suo è un approdo in prestito dai toscani, che stanno alzando il tiro per essere protagonisti.

Molto movimento per il Sudtirol, che si porta a casa l’attaccante Silvio Merkaj, proveniente dalla Virtus Entella, mentre ha annunciato anche il ritorno in prestito di Jeremie Broh, uno dei protagonisti della storica promozione in seconda serie, proveniente dal Palermo.

Rosanero che salutano anche il giovane Giacomo Corona, in prestito all’Empoli, e rischiano di perdere Matteo Prati: il centrocampista della Spal ha tanti estimatori e il Cagliari sembra oramai in vantaggio rispetto a tutti.

Continua l’asse tra Spezia e Fiorentina dopo la cessione ai viola di Mbala Nzola. I bianconeri potrebbero avere a disposizione in questa stagione Niccolò Pierozzi e Giovanni Corradini, entrambi punti cardine della Primavera arrivata in finale di campionato.

Cosenza che cerca di muoversi al meglio, con tre acquisti per rimpolpare la rosa. Le rotazioni difensive aumentano con Alessandro Fontanarosa dall’Inter, mentre a centrocampo arriva un altro prestito di Mateusz Praszelik. Definitivo invece il ritorno di Manuel Marras, dopo il prestito nel 2022 culminato con una incredibile salvezza. Parma che invece vuole Gianluca Di Chiara: la Reggina rischia di non essere nemmeno in C e dunque il terzino sinistro sarebbe libero di accasarsi dove vuole

Foto: LaPresse